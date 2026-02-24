  1. В Украине

Санкции против пропагандистов и адептов «русского мира»: Украина ввела новые ограничения

14:37, 24 февраля 2026
Владимир Зеленский подписал новый указ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №161/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против российских ученых, руководителей органов так называемых оккупационных администраций, а также организаций, поддерживающих агрессию России, распространяющих пропаганду, причастных к искажению исторических фактов, похищению культурных ценностей и документов Национального архивного фонда Украины.

Среди 29 подсанкционных субъектов — российский пропагандист Александр Чубарьян, который является соавтором школьного учебника по истории России, где в стиле российской пропаганды оправдывает агрессию РФ против Украины. Также — российский псевдоисторик и адепт «русского мира» Алексей Миллер и Артем Лагойский, который предал Украину, перешел на службу к оккупантам и возглавил так называемое «Министерство культуры Херсонской области», содействуя россиянам: от принятия необходимых захватчикам «документов» до нарушения прав украинцев.

Также Украина применила санкции против 15 российских организаций и органов так называемых оккупационных администраций, причастных к поддержке российской агрессии и оккупации украинских территорий, фальсификации исторических фактов, похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма, присвоению документов Национального архивного фонда Украины и их использованию в интересах агрессора.

Всю соответствующую информацию Украина передаст партнерам для дальнейшей работы по синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ датирован 24 февраля 2026 года.

санкции Украина Владимир Зеленский

