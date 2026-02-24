Выгорение на работе: медики назвали признаки и способы преодоления

Медики назвали основные признаки выгорания.

Фото: remedypsychiatry.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней пояснил, как распознать выгорание и справиться с ним.

Профессиональное выгорание — это эмоциональное, физическое и психологическое истощение, вызванное длительным стрессом или чрезмерной нагрузкой на работе. Это не просто усталость после сложного дня — это состояние, когда человек больше не испытывает удовлетворения от своей работы и не имеет энергии её выполнять.

Причины профессионального выгорания:

Чрезмерная нагрузка. Постоянные дедлайны, большие объёмы работы и высокие ожидания могут вызывать переутомление.

Нечёткие обязанности. Отсутствие понимания своих задач или роли в команде создаёт дополнительный стресс.

Монотонность. Рутинные задачи без возможности развития или творчества истощают эмоционально.

Неподдерживающая среда. Отсутствие поддержки со стороны коллег или руководства увеличивает риск выгорания.

Дисбаланс между работой и личной жизнью. Постоянная занятость без времени на отдых и личные интересы приводит к потере баланса.

Как понять, что это не просто усталость или стресс?

Основные признаки выгорания:

• Постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха.

• Снижение продуктивности и пониженная профессиональная самооценка.

• Отсутствие мотивации к работе.

• Дистанцирование от работы, циничное отношение к ней.

• Физические симптомы: головная боль, проблемы со сном, расстройства пищеварения.

Выгорание не является болезнью, это — синдром. Однако оно может считаться болезнью, если человек вследствие него не в состоянии работать, но основным диагнозом в этом случае всё равно будет одно из психических расстройств (например, состояние депрессии, расстройство адаптации, стресс-реакция и т. п.). В таком случае выгорание может быть определено как дополнительный диагноз, а активное лечение будет назначено для основного расстройства. Лечение подбирается индивидуально и может включать, например, стресс-менеджмент, медикаментозное лечение или психотерапию. В то же время важным является здоровый сон.

Тяжёлая усталость, нарушающая работоспособность (если она, например, сопровождается расстройством адаптации), требует больничного в течение 2–3 недель. Состояние тяжёлой депрессии часто требует даже более длительного пребывания на больничном, поскольку восстановление работоспособности занимает больше времени, чем исчезновение симптомов. Важно не просто находиться на больничном, но и регулярно посещать специалиста по психическому здоровью.

Если в течение 1–2 месяцев не наблюдается заметного улучшения или если диагноз остаётся неясным, человек должен быть направлен на психиатрическое обследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.