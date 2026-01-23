  1. Общество

Профессиональное выгорание — медики объяснили, как его предотвратить

23:59, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Медики дали несколько советов, как предотвратить профессиональное выгорание.
Профессиональное выгорание — медики объяснили, как его предотвратить
Фото: studyhub.org.uk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней объяснил, что такое профессиональное выгорание и как его предотвратить.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Исследователи данной проблематики считают, что этот синдром присутствует не менее чем у 20–30 % украинцев. Особую актуальность эта проблема приобрела в 2019 году, когда Всемирная организация здравоохранения внесла профессиональное выгорание в 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ) как явление, возникшее вследствие хронического стресса на работе.

Что же такое профессиональное выгорание?

Это особое психическое состояние эмоционального истощения, которое характеризуется утратой интереса и заинтересованности в профессиональной деятельности. Когда человек из активного профессионального состояния переходит в пассивное, и это становится заметным.

Какие группы людей склонны к профессиональному выгоранию?

Больше всего склонны к профессиональному выгоранию люди, чья деятельность выстроена в системе «человек — человек». К ним относятся учителя, медики, продавцы, банковские и социальные работники, а также, конечно же, юристы;

Интроверты — в случаях, когда необходимо заниматься активной коммуникативной деятельностью;

Лица в возрасте 35–45 лет — особенно это касается амбициозных людей, которые не реализовали свои мечты. Они понимают, что уже не займут желаемое место, и теряют интерес к профессиональной деятельности и желание работать.

Важно не путать профессиональное выгорание с депрессией, которая не всегда связана с профессиональной деятельностью, а достаточно часто имеет связь с другими проблемами, в частности с личной жизнью.

Какие симптомы профессионального выгорания?

  • ощущение мотивационного и физического истощения;
  • ощущение, что работа не приносит пользы;
  • усталость, которая не исчезает даже после отдыха;
  • психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей;
  • циничное или негативное отношение к своим обязанностям;
  • снижение работоспособности.

К физиологическим симптомам профессионального выгорания можно отнести частые головные боли, резкую потерю/увеличение веса, полную или частичную бессонницу, одышку.

Интересным является тот факт, что профессиональное выгорание является «инфекционным» и довольно быстро распространяется в рабочем коллективе. А это, в свою очередь, — увольнение работников и высокая текучесть кадров.

Как предотвратить профессиональное выгорание?

Начинайте осваивать навыки тайм-менеджмента:

планируйте свой день: не более 6–7 дел в день;

правильно расставляйте приоритеты;

научитесь говорить «НЕТ».

Приучайте ваших клиентов к культуре делового общения.

При первой встрече с клиентом устанавливайте четкие правила вашего сотрудничества, ведь в большинстве случаев клиенты искренне убеждены, что юрист или адвокат должен быть на связи 24/7 — без выходных и отпусков.

Физическая активность.

Ни для кого не секрет, что наша жизнь становится все более сидячей. Большую часть рабочего времени юристы проводят за компьютером — изучая нормативно-правовую базу или готовя документы. Как бы это ни звучало странно, но отсутствие физических нагрузок является одним из факторов, который может провоцировать профессиональное выгорание. Преимущества занятий спортом очевидны, самое главное — сделать первый шаг и начать этим заниматься. Вы удивитесь, насколько быстро физическая активность перерастет в привычку и будет приносить вам массу удовольствия.

Не забывайте об отдыхе.

В работе всегда нужно делать перерыв, недаром законодательством предусмотрен ежегодный отпуск. Каким будет вид отдыха — поход в горы, плавание в море или просто чтение книги — выбор за вами. Даже если вы никуда не поедете, а просто останетесь дома, — это уже возможность «перезагрузиться» для организма. Только не поддавайтесь «искушению» зайти на работу или проверить рабочую почту!

Здоровый сон — залог крепкого здоровья!

Не стоит жертвовать сном ради решения своих дел — это крайне негативно сказывается на здоровье. 7–8 часов сна — основная составляющая крепкого здоровья.

Помощь специалистов.

Когда приходит понимание, что самостоятельно справиться с проблемой профессионального выгорания не удается, обращайтесь за помощью к специалистам: психологу или психотерапевту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

советы для здоровья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]