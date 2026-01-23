Профессиональное выгорание — медики объяснили, как его предотвратить

Медики дали несколько советов, как предотвратить профессиональное выгорание.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней объяснил, что такое профессиональное выгорание и как его предотвратить.

Исследователи данной проблематики считают, что этот синдром присутствует не менее чем у 20–30 % украинцев. Особую актуальность эта проблема приобрела в 2019 году, когда Всемирная организация здравоохранения внесла профессиональное выгорание в 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ) как явление, возникшее вследствие хронического стресса на работе.

Что же такое профессиональное выгорание?

Это особое психическое состояние эмоционального истощения, которое характеризуется утратой интереса и заинтересованности в профессиональной деятельности. Когда человек из активного профессионального состояния переходит в пассивное, и это становится заметным.

Какие группы людей склонны к профессиональному выгоранию?

Больше всего склонны к профессиональному выгоранию люди, чья деятельность выстроена в системе «человек — человек». К ним относятся учителя, медики, продавцы, банковские и социальные работники, а также, конечно же, юристы;

Интроверты — в случаях, когда необходимо заниматься активной коммуникативной деятельностью;

Лица в возрасте 35–45 лет — особенно это касается амбициозных людей, которые не реализовали свои мечты. Они понимают, что уже не займут желаемое место, и теряют интерес к профессиональной деятельности и желание работать.

Важно не путать профессиональное выгорание с депрессией, которая не всегда связана с профессиональной деятельностью, а достаточно часто имеет связь с другими проблемами, в частности с личной жизнью.

Какие симптомы профессионального выгорания?

ощущение мотивационного и физического истощения;

ощущение, что работа не приносит пользы;

усталость, которая не исчезает даже после отдыха;

психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей;

циничное или негативное отношение к своим обязанностям;

снижение работоспособности.

К физиологическим симптомам профессионального выгорания можно отнести частые головные боли, резкую потерю/увеличение веса, полную или частичную бессонницу, одышку.

Интересным является тот факт, что профессиональное выгорание является «инфекционным» и довольно быстро распространяется в рабочем коллективе. А это, в свою очередь, — увольнение работников и высокая текучесть кадров.

Как предотвратить профессиональное выгорание?

Начинайте осваивать навыки тайм-менеджмента:

планируйте свой день: не более 6–7 дел в день;

правильно расставляйте приоритеты;

научитесь говорить «НЕТ».

Приучайте ваших клиентов к культуре делового общения.

При первой встрече с клиентом устанавливайте четкие правила вашего сотрудничества, ведь в большинстве случаев клиенты искренне убеждены, что юрист или адвокат должен быть на связи 24/7 — без выходных и отпусков.

Физическая активность.

Ни для кого не секрет, что наша жизнь становится все более сидячей. Большую часть рабочего времени юристы проводят за компьютером — изучая нормативно-правовую базу или готовя документы. Как бы это ни звучало странно, но отсутствие физических нагрузок является одним из факторов, который может провоцировать профессиональное выгорание. Преимущества занятий спортом очевидны, самое главное — сделать первый шаг и начать этим заниматься. Вы удивитесь, насколько быстро физическая активность перерастет в привычку и будет приносить вам массу удовольствия.

Не забывайте об отдыхе.

В работе всегда нужно делать перерыв, недаром законодательством предусмотрен ежегодный отпуск. Каким будет вид отдыха — поход в горы, плавание в море или просто чтение книги — выбор за вами. Даже если вы никуда не поедете, а просто останетесь дома, — это уже возможность «перезагрузиться» для организма. Только не поддавайтесь «искушению» зайти на работу или проверить рабочую почту!

Здоровый сон — залог крепкого здоровья!

Не стоит жертвовать сном ради решения своих дел — это крайне негативно сказывается на здоровье. 7–8 часов сна — основная составляющая крепкого здоровья.

Помощь специалистов.

Когда приходит понимание, что самостоятельно справиться с проблемой профессионального выгорания не удается, обращайтесь за помощью к специалистам: психологу или психотерапевту.

