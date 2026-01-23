Професійне вигорання — медики пояснили, як його попередити

Медики дали кілька порад, як запобігти професійному вигоранню.

Фото: studyhub.org.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб пояснив, що таке професійне вигорання та як його попередити.

Дослідники цієї проблематики вважають що цей синдром наявний не менш ніж у 20-30 % українців. Особливої актуальності ця проблема набула у 2019 році, коли Всесвітня організація охорони здоров’я внесла професійне вигорання до 11-го видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) як явище, що виникло внаслідок хронічного стресу на роботі.

Що ж таке це професійне вигорання?

Це особливий психічний стан емоційного виснаження, який характеризується втратою цікавості та інтересу до професійної діяльності. Коли людина з активного професійного стану потрапляє в пасивний, і це стає помітним.

Які групи людей схильні до професійного вигорання?

Найбільше всього схильні до професійного вигорання люди, чия діяльність вибудувана у системі «людина-людина». Сюди відносяться – вчителі, медики, продавці, банківські та соціальні працівники ну і звичайно ж юристи;

Інтроверти – у випадку, коли потрібно займатися якоюсь активною комунікативною діяльністю;

Особи віком 35-45 років – особливо це стосується амбітних людей, які не реалізували свої мрії. Вони розуміють, що вже не посядуть бажане місце і втрачають інтерес до професійної діяльності і бажання працювати;

Важливо не плутати професійне вигорання з депресією яка не завжди пов’язана із професійною діяльністю, а досить часто має зв’язок з іншими проблемами, зокрема із особистим життям.

Які симптоми професійного вигорання?

- відчуття мотиваційного та фізичного виснаження;

- відчуття, що робота не приносить користі;

- втома, що не зникає навіть після відпочинку;

- психологічне дистанціювання від професійних обов’язків;

- цинічне чи негативне ставлення до своїх обов’язків;

- зниження працездатності.

До фізіологічних симптомів професійного вигорання можна віднести часті головні болі, різка втрата/збільшення ваги, повне або часткове безсоння, задишка.

Цікавим є той факт, що професійне вигорання є «інфекційним» і доволі швидко поширюється в робочому колективі. А це в свою чергу – звільнення працівників і висока плинність кадрів.

Як запобігти професійному вигоранню?

Починайте опановувати навички тайм-менеджменту:

плануйте свій день: не більше 6-7 справ в день;

правильно розставляйте пріоритети;

навчіться говорити «НІ»

Привчайте Ваших клієнтів до культури ділового спілкування.

При першій зустрічі з клієнтом встановлюйте чіткі правила вашої співпраці, адже у більшості випадків клієнти щиро переконані, що юрист чи адвокат має бути на зв’язку 24/7 – без вихідних і відпусток.

Фізична активність.

Ні для кого не секрет, що наше життя стає все більш сидячим. Більшість робочого часу юристи проводять за комп’ютером – вивчаючи нормативно-правову базу або готуючи документи. Якби це дивно не звучало, але відсутність фізичних навантажень є одним з факторів, який може провокувати професійне вигорання. Переваги від занять спорту очевидні, найважливіше – зробити перший крок і почати ним займатись. Ви здивуєтесь наскільки швидко фізична активність переросте у звичку і буде приносити Вам масу задоволення.

Не забувайте про відпочинок.

В роботі завжди треба роботи перерву, не дарма законодавством передбачена щорічна відпустка. Який це буде вид відпочинку – похід у гори, плавання у морі чи просто читання книги – вибір за Вами. Навіть якщо Ви нікуди не поїдете, а просто залишитись вдома – це вже можливість «перезавантажитись» для організму. Тільки не піддавайтесь «спокусі» зайти на роботу або заглянути на робочу пошту!

Здоровий сон – запорука міцного здоров’я!

Не варто жертвувати сном для вирішення своїх справ – це вкрай негативно для здоров’я. 7-8 годин сну – основна складова міцного здоров’я.

Допомога фахівців.

Коли виникає розуміння, що самому справитись з проблемою професійного вигорання не вдається – звертайтесь за допомогою до спеціалістів: психолога або психотерапевта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.