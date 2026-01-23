Професійне вигорання — медики пояснили, як його попередити
Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб пояснив, що таке професійне вигорання та як його попередити.
Дослідники цієї проблематики вважають що цей синдром наявний не менш ніж у 20-30 % українців. Особливої актуальності ця проблема набула у 2019 році, коли Всесвітня організація охорони здоров’я внесла професійне вигорання до 11-го видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) як явище, що виникло внаслідок хронічного стресу на роботі.
Що ж таке це професійне вигорання?
Це особливий психічний стан емоційного виснаження, який характеризується втратою цікавості та інтересу до професійної діяльності. Коли людина з активного професійного стану потрапляє в пасивний, і це стає помітним.
Які групи людей схильні до професійного вигорання?
Найбільше всього схильні до професійного вигорання люди, чия діяльність вибудувана у системі «людина-людина». Сюди відносяться – вчителі, медики, продавці, банківські та соціальні працівники ну і звичайно ж юристи;
Інтроверти – у випадку, коли потрібно займатися якоюсь активною комунікативною діяльністю;
Особи віком 35-45 років – особливо це стосується амбітних людей, які не реалізували свої мрії. Вони розуміють, що вже не посядуть бажане місце і втрачають інтерес до професійної діяльності і бажання працювати;
Важливо не плутати професійне вигорання з депресією яка не завжди пов’язана із професійною діяльністю, а досить часто має зв’язок з іншими проблемами, зокрема із особистим життям.
Які симптоми професійного вигорання?
- відчуття мотиваційного та фізичного виснаження;
- відчуття, що робота не приносить користі;
- втома, що не зникає навіть після відпочинку;
- психологічне дистанціювання від професійних обов’язків;
- цинічне чи негативне ставлення до своїх обов’язків;
- зниження працездатності.
До фізіологічних симптомів професійного вигорання можна віднести часті головні болі, різка втрата/збільшення ваги, повне або часткове безсоння, задишка.
Цікавим є той факт, що професійне вигорання є «інфекційним» і доволі швидко поширюється в робочому колективі. А це в свою чергу – звільнення працівників і висока плинність кадрів.
Як запобігти професійному вигоранню?
Починайте опановувати навички тайм-менеджменту:
плануйте свій день: не більше 6-7 справ в день;
правильно розставляйте пріоритети;
навчіться говорити «НІ»
Привчайте Ваших клієнтів до культури ділового спілкування.
При першій зустрічі з клієнтом встановлюйте чіткі правила вашої співпраці, адже у більшості випадків клієнти щиро переконані, що юрист чи адвокат має бути на зв’язку 24/7 – без вихідних і відпусток.
Фізична активність.
Ні для кого не секрет, що наше життя стає все більш сидячим. Більшість робочого часу юристи проводять за комп’ютером – вивчаючи нормативно-правову базу або готуючи документи. Якби це дивно не звучало, але відсутність фізичних навантажень є одним з факторів, який може провокувати професійне вигорання. Переваги від занять спорту очевидні, найважливіше – зробити перший крок і почати ним займатись. Ви здивуєтесь наскільки швидко фізична активність переросте у звичку і буде приносити Вам масу задоволення.
Не забувайте про відпочинок.
В роботі завжди треба роботи перерву, не дарма законодавством передбачена щорічна відпустка. Який це буде вид відпочинку – похід у гори, плавання у морі чи просто читання книги – вибір за Вами. Навіть якщо Ви нікуди не поїдете, а просто залишитись вдома – це вже можливість «перезавантажитись» для організму. Тільки не піддавайтесь «спокусі» зайти на роботу або заглянути на робочу пошту!
Здоровий сон – запорука міцного здоров’я!
Не варто жертвувати сном для вирішення своїх справ – це вкрай негативно для здоров’я. 7-8 годин сну – основна складова міцного здоров’я.
Допомога фахівців.
Коли виникає розуміння, що самому справитись з проблемою професійного вигорання не вдається – звертайтесь за допомогою до спеціалістів: психолога або психотерапевта.
