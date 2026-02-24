Материальная помощь военнослужащим в 2026 году: кто имеет право и как получить

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — это отдельный вид денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, который может предоставляться один раз в год в соответствии с законодательством.

Фото: ukrmilitary.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, что в 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов осуществляется с учетом имеющегося фонда денежного обеспечения и исключительно по основаниям, определенным поручением Минобороны от 4 января 2026 года № 38/уд.

Кто имеет право на такую помощь, ее размер и как получить

Размер материальной помощи

В 2026 году материальная помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего.

В расчет включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений), на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа.

Кто имеет право на получение помощи

Материальная помощь предоставляется при наличии одного из следующих обстоятельств:

Инвалидность, полученная вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.

Статус члена семьи военнослужащего, который:

захвачен в плен (если не сдался добровольно);

является заложником;

интернирован в нейтральных государствах;

пропал без вести.

Наступление в 2026 году или в декабре 2025 года (если право не было реализовано ранее), в частности, следующих событий:

смерть военнослужащего или его близких (жены/мужа, детей, родителей);

рождение или усыновление ребенка;

существенное ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинскими документами.

Как получить материальную помощь

Для получения помощи военнослужащий должен подать рапорт на имя командира (начальника) с указанием оснований и приложить подтверждающие документы.

Выплата осуществляется на основании соответствующего приказа командира в пределах имеющегося фонда денежного обеспечения. Военнослужащие, которые до призыва работали в бюджетных учреждениях, могут получить такую помощь при условии, что по предыдущему месту работы она не предоставлялась в соответствующем году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.