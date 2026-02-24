Урсула фон дер Ляйен пообещала найти решение для предоставления Украине 90 млрд евро, несмотря на действия Венгрии

По словам Урсулы фон дер Ляйен, кредит на 90 миллиардов — фактически согласованное решение, и Евросоюз тем или иным способом обеспечит его реализацию, несмотря на препятствование Венгрии.

Фото: ukrinform.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз найдет способы реализовать договоренность о предоставлении Украине кредита объемом 90 млрд евро, несмотря на то что Венгрия заблокировала один из процедурных шагов для этого. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге лидеров ЕС в Киеве.

По ее словам, кредит на 90 миллиардов — фактически согласованное решение, и Евросоюз тем или иным способом обеспечит его реализацию, несмотря на препятствование Венгрии.

«Кредит был согласован лидерами 27 стран-членов на Европейском совете. Они дали слово — и это слово не может быть нарушено. Поэтому мы обеспечим решение по этому кредиту тем или иным способом. Позвольте очень четко сказать: у нас есть разные варианты, и мы ими воспользуемся», — заявила президент Европейской комиссии.

Ранее президент Европарламента Роберта Мецола подписала кредит для Украины на 90 млрд евро.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Европарламент одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Из этих средств 30 млрд евро будет направлено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку через Механизм для Украины (Ukraine Facility). 60 млрд евро будет выделено для укрепления обороноспособности Украины и поддержки закупки военного оборудования, обеспечивая своевременный доступ к критически важной оборонной продукции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.