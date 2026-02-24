Главу ВВК медучреждения пограничной службы подозревают в недостоверном декларировании на 2,7 млн грн

НАЗК установило, что должностное лицо в отчетном периоде приобрело в собственность квартиру, а часть потраченных средств он получил из неустановленных источников.

Государственное бюро расследований, в том числе по материалам полной проверки декларации за 2023 год, сообщило о подозрении в недостоверном декларировании на сумму 2,7 млн грн (ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины) главе внештатной постоянно действующей гарнизонной военно-врачебной комиссии Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщило НАЗК.

Во время полной проверки НАЗК установило, что должностное лицо в отчетном периоде приобрело в собственность квартиру стоимостью 3,3 млн грн. При этом часть средств в размере 2,7 млн грн, потраченных на ее приобретение, была получена из неустановленных источников. Кроме того, декларант скрыл реальную стоимость недвижимости, занизив ее на 1,8 млн гривен.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

