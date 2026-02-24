  1. В Украине

Главу ВВК медучреждения пограничной службы подозревают в недостоверном декларировании на 2,7 млн грн

19:39, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
НАЗК установило, что должностное лицо в отчетном периоде приобрело в собственность квартиру, а часть потраченных средств он получил из неустановленных источников.
Главу ВВК медучреждения пограничной службы подозревают в недостоверном декларировании на 2,7 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований, в том числе по материалам полной проверки декларации за 2023 год, сообщило о подозрении в недостоверном декларировании на сумму 2,7 млн грн (ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины) главе внештатной постоянно действующей гарнизонной военно-врачебной комиссии Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщило НАЗК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время полной проверки НАЗК установило, что должностное лицо в отчетном периоде приобрело в собственность квартиру стоимостью 3,3 млн грн. При этом часть средств в размере 2,7 млн грн, потраченных на ее приобретение, была получена из неустановленных источников. Кроме того, декларант скрыл реальную стоимость недвижимости, занизив ее на 1,8 млн гривен.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК декларирование Государственная пограничная служба ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Le Monde: От Бучи до Специального трибунала – Руслан Кравченко о фиксации военных преступлений агрессора

Украина делает ставку на преступление агрессии, которое доказать легче, чем личную причастность диктатора к каждому военному преступлению.

Комитет рекомендовал Раде принять новый закон о публичных закупках, в котором ранее находили коррупционные нормы

Евроинтеграционный законопроект о публичных закупках получил поддержку профильного комитета, но уже стал предметом критики.

Высший совет правосудия единогласно продлил командирование трех судей и направил еще одного на год

Высший совет правосудия единогласно принял решения о командировании судей и продлении сроков их командирования.

ВСП отказал Елене Музыке в назначении судьей из-за нарушений в декларировании и поездок в РФ

Елене Музыке отказали в назначении судьей.

ВСП поддержал кандидатуру Иванны Окостень на должность судьи Ковельского городского районного суда

ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении Иванны Окостень судьёй Ковельского городского районного суда Волынской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]