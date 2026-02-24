  1. В Украине

Вместе с ЕС мы будем работать над энергетическим планом на 2026–2027 годы, — Свириденко о встрече с фон дер Ляйен

21:38, 24 февраля 2026
Юлия Свириденко подчеркнула, что Европейский Союз продолжает оставаться надежным партнером Украины в противостоянии российской агрессии.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что встретилась с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

«Поблагодарила за важное решение Европейского Союза о предоставлении Украине финансовой помощи в размере €90 млрд на 2026–2027 годы в рамках EU Support Loan for Ukraine. Сегодня Совет Европейского Союза поддержал регуляторные изменения, необходимые для предоставления этого займа. Он позволит обеспечить макрофинансовую стабильность, поддержать обороноспособность и гарантировать бесперебойную работу ключевых функций государства в условиях войны.

Отдельно поблагодарила лидеров ЕС за системную поддержку украинского энергетического сектора», — сказала она.

Также глава правительства добавила, что 24 февраля было объявлено о предоставлении нового пакета энергетической помощи объемом €100 млн.

«Вместе с ЕС мы будем работать над новым Зимним энергетическим планом на 2026–2027 годы. Это весомый вклад в укрепление нашей энергетической устойчивости, восстановление инфраструктуры и подготовку к следующему отопительному сезону в условиях постоянных атак», — заявила Свириденко.

Она также подчеркнула, что Европейский Союз продолжает оставаться надежным партнером Украины в противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабного вторжения Украина получила более €200 млрд военной, финансовой и гуманитарной поддержки.

«Мы благодарны за общую позицию партнеров и понимание того, что успешное развитие Украины является залогом безопасности Европы.

Работаем над проведением реформ, необходимых для выполнения критериев на пути вступления в Европейский Союз. Украинское общество определило необратимость нашего евроинтеграционного пути, и мы обязательно достигнем этой цели», — заявила Юлия Свириденко.

ЕС Кабинет Министров Украины электроэнергия Юлия Свириденко

