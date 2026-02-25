Андрей Лещенко: Прокуратуру реформируют по стандартам ЕС — что обсудили в ОГП с Советом Европы

Офис Генерального прокурора и Совет Европы обсудили реформу прокуратуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель Генерального прокурора Украины Андрей Лещенко провел рабочую встречу с Директором по правам человека Директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Клер Ови. Стороны сосредоточились на дальнейших шагах реформирования органов прокуратуры, укреплении их независимости и внедрении европейских стандартов в сфере защиты прав человека.

Во время встречи обсудили реализацию Стратегии развития прокуратуры на 2025–2028 годы. Документ определяет ключевые направления модернизации институции, цифровой трансформации, повышения прозрачности и усиления гарантий независимости прокуроров.

По словам Андрея Лещенко, реформа прокуратуры является системным процессом, направленным не только на повышение эффективности уголовной юстиции, но и на усиление защиты прав человека.

«Стратегия развития прокуратуры — это не декларация намерений, а практический инструмент институциональных изменений. Наша задача заключается, прежде всего, в обеспечении деятельности прокуратуры в соответствии с европейскими стандартами, с фокусом на права человека, открытость и подотчетность», — отметил он.

Отдельное внимание уделили функциональному аудиту Совета прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Ожидается, что результаты аудита будут способствовать усилению независимости органов прокурорского самоуправления и совершенствованию дисциплинарных процедур.

Лещенко подчеркнул, что независимые и эффективные органы самоуправления являются ключевой гарантией независимости всей системы прокуратуры.

Также стороны обсудили вопросы прозрачного и конкурентного карьерного продвижения прокуроров. Участники встречи отметили, что временные кадровые решения, введенные в условиях полномасштабной войны, направлены исключительно на обеспечение непрерывности работы органов прокуратуры, при этом стратегической целью остается развитие процедур, основанных на принципе заслуг.

«Даже в условиях войны мы сохраняем ориентир на европейские стандарты. Прозрачные и основанные на заслугах процедуры карьерного роста прокуроров являются необходимым условием доверия к системе правосудия», — подчеркнул заместитель Генпрокурора.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, в частности в сфере профессионального обучения прокуроров, разработки методических рекомендаций и внедрения современных цифровых решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.