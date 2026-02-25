  1. В Украине

Андрей Лещенко: Прокуратуру реформируют по стандартам ЕС — что обсудили в ОГП с Советом Европы

13:54, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Офис Генерального прокурора и Совет Европы обсудили реформу прокуратуры.
Андрей Лещенко: Прокуратуру реформируют по стандартам ЕС — что обсудили в ОГП с Советом Европы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель Генерального прокурора Украины Андрей Лещенко провел рабочую встречу с Директором по правам человека Директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Клер Ови. Стороны сосредоточились на дальнейших шагах реформирования органов прокуратуры, укреплении их независимости и внедрении европейских стандартов в сфере защиты прав человека.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время встречи обсудили реализацию Стратегии развития прокуратуры на 2025–2028 годы. Документ определяет ключевые направления модернизации институции, цифровой трансформации, повышения прозрачности и усиления гарантий независимости прокуроров.

По словам Андрея Лещенко, реформа прокуратуры является системным процессом, направленным не только на повышение эффективности уголовной юстиции, но и на усиление защиты прав человека.

«Стратегия развития прокуратуры — это не декларация намерений, а практический инструмент институциональных изменений. Наша задача заключается, прежде всего, в обеспечении деятельности прокуратуры в соответствии с европейскими стандартами, с фокусом на права человека, открытость и подотчетность», — отметил он.

Отдельное внимание уделили функциональному аудиту Совета прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Ожидается, что результаты аудита будут способствовать усилению независимости органов прокурорского самоуправления и совершенствованию дисциплинарных процедур.

Лещенко подчеркнул, что независимые и эффективные органы самоуправления являются ключевой гарантией независимости всей системы прокуратуры.

Также стороны обсудили вопросы прозрачного и конкурентного карьерного продвижения прокуроров. Участники встречи отметили, что временные кадровые решения, введенные в условиях полномасштабной войны, направлены исключительно на обеспечение непрерывности работы органов прокуратуры, при этом стратегической целью остается развитие процедур, основанных на принципе заслуг.

«Даже в условиях войны мы сохраняем ориентир на европейские стандарты. Прозрачные и основанные на заслугах процедуры карьерного роста прокуроров являются необходимым условием доверия к системе правосудия», — подчеркнул заместитель Генпрокурора.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, в частности в сфере профессионального обучения прокуроров, разработки методических рекомендаций и внедрения современных цифровых решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ОГП прокуратура Совет Европы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Военнослужащих, уволенных со службы до 25 лет, смогут призывать только с их согласия

Законопроект предусматривает совершенствование правовых гарантий для военнослужащих с опытом службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]