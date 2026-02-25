Андрій Лещенко: Прокуратуру реформують за стандартами ЄС — що обговорили в ОГП із Радою Європи

Офіс Генерального прокурора та Рада Європи обговорили реформу прокуратури.

Заступник Генерального прокурора України Андрій Лещенко провів робочу зустріч із Директоркою з прав людини Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Ові. Сторони зосередилися на подальших кроках реформування органів прокуратури, зміцненні їхньої незалежності та впровадженні європейських стандартів у сфері захисту прав людини.

Під час зустрічі обговорили реалізацію Стратегії розвитку прокуратури на 2025–2028 роки. Документ визначає ключові напрями модернізації інституції, цифрової трансформації, підвищення прозорості та посилення гарантій незалежності прокурорів.

За словами Андрія Лещенка, реформа прокуратури є системним процесом, спрямованим не лише на підвищення ефективності кримінальної юстиції, а й на посилення захисту прав людини.

«Стратегія розвитку прокуратури – це не декларація намірів, а практичний інструмент інституційних змін. Наше завдання полягає, насамперед, у забезпеченні діяльності прокуратури відповідно до європейських стандартів, із фокусом на права людини, відкритість і підзвітність», - зазначив він.

Окрему увагу приділили функціональному аудиту Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Очікується, що результати аудиту сприятимуть посиленню незалежності органів прокурорського самоврядування та вдосконаленню дисциплінарних процедур.

Лещенко підкреслив, що незалежні та ефективні органи самоврядування є ключовою гарантією незалежності всієї системи прокуратури.

Також сторони обговорили питання прозорого та конкурентного кар’єрного просування прокурорів. Учасники зустрічі наголосили, що тимчасові кадрові рішення, запроваджені в умовах повномасштабної війни, спрямовані виключно на забезпечення безперервності роботи органів прокуратури, водночас стратегічною метою залишається розвиток процедур, заснованих на принципі заслуг.

«Навіть в умовах війни ми зберігаємо орієнтир на європейські стандарти. Прозорі та засновані на заслугах процедури кар’єрного зростання прокурорів є необхідною умовою довіри до системи правосуддя», — наголосив заступник Генпрокурора.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили готовність до подальшого розширення співпраці, зокрема у сфері професійного навчання прокурорів, розроблення методичних рекомендацій та впровадження сучасних цифрових рішень.

