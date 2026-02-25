  1. В Украине

Руслан Кравченко сообщил о задержании должностных лиц Воздушных сил и СБУ по делу укрытий для авиации

14:45, 25 февраля 2026
Задержан командующий логистикой Воздушных сил и начальник УСБУ по делу о 1,4 млрд грн на укрытие для авиации.
Руслан Кравченко сообщил о задержании должностных лиц Воздушных сил и СБУ по делу укрытий для авиации
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о раскрытии коррупционной схемы при строительстве укрытий для военной авиации. По его словам, задержаны командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей. Хотя глава ОГП не называет имен задержанных.

Должностных лиц задержали в порядке статьи 208 УПК Украины во время попытки передачи неправомерной выгоды.

Как сообщили в ОГП, в мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд грн на строительство сборно-разборных арочных конструкций для укрытия самолетов.

Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили существенные нарушения:

  • проектная документация не соответствовала требованиям безопасности;
  • конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации;
  • стоимость работ была значительно завышена.

Несмотря на это, по заключенным договорам началось перечисление авансовых платежей.

По данным следствия, чтобы скрыть растрату бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю регионального управления СБУ с просьбой «поспособствовать» в подкупе руководства военной контрразведки.

Начальник УСБУ согласился и выступил «гарантом» договоренностей, поскольку лично привлек одного из подрядчиков к реализации схемы.

Правоохранители установили, что должностные лица предложили передать около 13 млн грн (1% от общего финансирования объектов) за невмешательство в проверки и сокрытие растраты средств. Кроме того, планировалось привлечение «лояльных» аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

25 февраля участников схемы задержали «с поличным» во время попытки передачи неправомерной выгоды. Было изъято 320 тысяч долларов США.

«Ответственность будет неотвратимой, независимо от занимаемых должностей», — подчеркнул Генеральный прокурор.

ОГП

