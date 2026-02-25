  1. В Україні

Руслан Кравченко повідомив про затримання посадовців Повітряних сил та СБУ у справі укриттів для авіації

14:45, 25 лютого 2026
Затримано командувача логістики Повітряних сил і начальника УСБУ у справі про 1,4 млрд грн на укриття для авіації.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття корупційної схеми під час будівництва укриттів для військової авіації. За його словами, затримані командувач логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальник управління СБУ в одній з областей. Хоча очільник ОГП не вказує імен затриманих.

Посадовців затримано в порядку статті 208 КПК України під час спроби передачі неправомірної вигоди.

Як повідомили в ОГП, у травні 2025 року було ухвалено рішення про виділення 1,4 млрд грн на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій для укриття літаків.

Перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили суттєві порушення:

  • проєктна документація не відповідала вимогам безпеки;
  • конструкції не забезпечували належного захисту авіації;
  • вартість робіт була значно завищена.

Попри це, за укладеними договорами розпочалося перерахування авансових платежів.

За даними слідства, щоб приховати розтрату бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника регіонального управління СБУ з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки.

Начальник УСБУ погодився та виступив «гарантом» домовленостей, оскільки особисто залучив одного з підрядників до реалізації схеми.

Правоохоронці встановили, що посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від загального фінансування об’єктів) за невтручання в перевірки та приховування розтрати коштів. Крім того, планувалося залучення «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків щодо якості будівництва.

25 лютого учасників схеми затримали «на гарячому» під час спроби передачі неправомірної вигоди. Було вилучено 320 тисяч доларів США.

«Відповідальність буде невідворотною, незалежно від займаних посад», — підкреслив Генеральний прокурор.

ОГП

