  1. В Украине

Руслан Кравченко сообщил о разоблачении мошеннических кол-центров более чем на 1500 рабочих мест

12:38, 26 февраля 2026
Во время следственных действий изъято 1500 единиц компьютерной техники, почти 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Днепропетровской области прокуроры разоблачили мошеннические кол-центры более чем на 1500 рабочих мест. 25 февраля было проведено 27 обысков.

«Масштабы выявленной деятельности поражают даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест. Ежедневно каждый из сотрудников совершал около 100 звонков потенциальным жертвам, используя методы психологического давления.

Злоумышленники действовали от имени инвестиционных компаний и брокерских платформ. Обещая „гарантированный и быстрый заработок“, мошенники убеждали людей вкладывать средства. Для введения в заблуждение в отдельных случаях использовались подставные платформы, где потерпевшим демонстрировали фейковый рост их „инвестиций“ и виртуальную прибыль.

При этом все полученные средства сразу перечислялись на подконтрольные счета организаторов», — сказал он.

По словам Кравченко, жертвами схем «быстрых инвестиций» стали граждане Украины, Европы и Азии. Их количество оценивается в сотни потерпевших.

Во время следственных действий изъято 1500 единиц компьютерной техники, почти 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг организаторов и участников схемы.

«Борьба с кибермошенничеством, в частности деятельностью незаконных кол-центров, приобрела общенациональный масштаб. Значительная часть таких структур работает на международную аудиторию. С июля 2025 года проведено почти 800 обысков по всей территории государства, из них 150 — в рамках международного сотрудничества при участии иностранных партнеров. В результате изъято более 25 тысяч единиц техники.

Наша цель — не просто остановить отдельные звонки, а полностью разрушить инфраструктуру этого теневого бизнеса.

Каждый причастный к обкрадыванию людей под видом „инвестиционных проектов“ понесет ответственность согласно закону. Работаем дальше», — добавил он.

ОГП Руслан Кравченко

