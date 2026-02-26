  1. В Україні

Руслан Кравченко повідомив про викриття шахрайських кол-центрів на понад 1500 робочих місць

12:38, 26 лютого 2026
Під час слідчих дій вилучено 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші речові докази злочинної діяльності.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що на Дніпропетровщині прокурори викрили шахрайські кол-центри на понад 1500 робочих місць. 25 лютого було проведено 27 обшуків.

«Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1500 робочих місць. Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску.

Зловмисники діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ. Обіцяючи «гарантований та швидкий заробіток», шахраї переконували людей вкладати кошти. Для введення в оману в окремих випадках використовувалися підставні платформи, де потерпілим демонстрували фейкове зростання їхніх «інвестицій» та віртуальні прибутки.

Натомість усі отримані кошти одразу перераховувалися на підконтрольні рахунки організаторів», - сказав він.

За словами Кравченка, жертвами схем «швидких інвестицій» стали громадяни України, Європи та Азії.  Їх кількість оцінюється в сотні потерпілих.

Під час слідчих дій вилучено 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідство триває. Встановлюється повне коло організаторів та учасників схеми.

«Боротьба з кібершахрайством, зокрема діяльністю незаконних кол-центрів, набула загальнонаціонального масштабу. Значна частина таких структур працює на міжнародну аудиторію. З липня 2025 року проведено майже 800 обшуків по всій території держави, з них 150 − у межах міжнародного співробітництва за участю іноземних партнерів. У результаті вилучено понад 25 тисяч одиниць техніки.

Наша мета − не просто зупинити окремі дзвінки, а повністю зруйнувати інфраструктуру цього тіньового бізнесу.

Кожен причетний до обкрадання людей під виглядом «інвестиційних проєктів» нестиме відповідальність згідно із законом. Працюємо далі», - додав він.

ОГП Руслан Кравченко

