В 10 университетах Украины стартует новая образовательная программа для специалистов по безбарьерности

13:31, 23 марта 2026
Программа «Специалист по безбарьерности» включает практику, теорию и сертификацию, готовя экспертов для создания доступной среды в городах.
Министерство развития общин и территорий утвердило программы повышения квалификации для специалистов по безбарьерности, разработанные 10 украинскими университетами. По завершении обучения слушатели получат сертификат о приобретении компетенций в сфере физической безбарьерности, сообщили в ведомстве.

«В этом году Совет по безбарьерности определил одним из приоритетов развитие системы обучения и профессиональной подготовки в этой сфере. Потребность в специалистах по безбарьерности сегодня чрезвычайно высока. Речь идет не только о новом строительстве, но и об оценке и модернизации уже существующих объектов — больниц, школ, ЦНАПов, улиц. Практика показывает, что общины нуждаются в большем количестве квалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями в области проектирования, мониторинга доступности и оценки соответствия зданий и пространств требованиям безбарьерности. Именно на этот запрос отвечает новая образовательная программа», — отметила заместитель министра Наталья Козловская.

Подготовку будут обеспечивать: Национальный университет «Львовская политехника», Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова, Национальный университет «Черниговская политехника», Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого, Черкасский государственный технологический университет, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Национальный университет «Запорожская политехника», Сумской национальный аграрный университет и Национальный авиационный университет.

По данным Минразвития, типовая образовательная программа повышения квалификации «Специалист по безбарьерности» стала основой для запуска обучения с 2026 года. Она предусматривает не менее 60 академических часов теоретических и практических занятий, изучение законодательства и международного опыта, обследование объектов и подготовку рекомендаций по повышению доступности.

Обучение предназначено для бакалавров по специальностям «Архитектура и градостроительство» или «Строительство и гражданская инженерия». По завершении курса специалисты смогут оценивать уровень безбарьерности объектов и внедрять решения, обеспечивающие доступность для всех граждан.

