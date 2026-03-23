  В Україні

В 10 університетах України стартує нова освітня програма для фахівців із безбар’єрності

13:31, 23 березня 2026
Програма «Фахівець із безбар’єрності» передбачає практику, теорію та сертифікацію, готуючи експертів для створення доступного середовища у містах.
Міністерство розвитку громад та територій затвердило програми підвищення кваліфікації для фахівців із безбар’єрності, які розробили 10 українських університетів. Після завершення навчання слухачі отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенцій у сфері фізичної безбар’єрності, повідомили у відомстві.

«Цього року Рада безбар’єрності визначила одним із пріоритетів розвиток системи навчання та професійної підготовки у цій сфері. Потреба у фахівцях із безбар’єрності сьогодні є надзвичайно високою. Йдеться не лише про нове будівництво, а й про оцінку та модернізацію вже існуючих об’єктів — лікарень, шкіл, ЦНАПів, вулиць. Практика показує, що громади потребують більше кваліфікованих спеціалістів, які мають сучасні знання з проєктування, моніторингу доступності та оцінки відповідності будівель і просторів вимогам безбар’єрності. Саме на цей запит відповідає нова освітня програма», — зазначила заступниця Міністра Наталія Козловська.

Підготовку забезпечуватимуть: Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Національний університет «Чернігівська політехніка», Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Черкаський державний технологічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Національний університет «Запорізька політехніка», Сумський національний аграрний університет та Національний авіаційний університет.

За даними Мінрозвитку, типова освітня програма підвищення кваліфікації «Фахівець із безбар’єрності» стала основою для запуску навчання з 2026 року. Вона передбачає не менше 60 академічних годин теоретичних та практичних занять, вивчення законодавства та міжнародного досвіду, обстеження об’єктів і підготовку рекомендацій щодо підвищення доступності.

Навчання призначене для бакалаврів зі спеціальностей «Архітектура та містобудування» або «Будівництво та цивільна інженерія». Після завершення курсу фахівці зможуть оцінювати рівень безбар’єрності об’єктів і впроваджувати рішення, що забезпечують доступність для всіх громадян.

