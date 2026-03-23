В 10 університетах України стартує нова освітня програма для фахівців із безбар’єрності
Міністерство розвитку громад та територій затвердило програми підвищення кваліфікації для фахівців із безбар’єрності, які розробили 10 українських університетів. Після завершення навчання слухачі отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенцій у сфері фізичної безбар’єрності, повідомили у відомстві.
«Цього року Рада безбар’єрності визначила одним із пріоритетів розвиток системи навчання та професійної підготовки у цій сфері. Потреба у фахівцях із безбар’єрності сьогодні є надзвичайно високою. Йдеться не лише про нове будівництво, а й про оцінку та модернізацію вже існуючих об’єктів — лікарень, шкіл, ЦНАПів, вулиць. Практика показує, що громади потребують більше кваліфікованих спеціалістів, які мають сучасні знання з проєктування, моніторингу доступності та оцінки відповідності будівель і просторів вимогам безбар’єрності. Саме на цей запит відповідає нова освітня програма», — зазначила заступниця Міністра Наталія Козловська.
Підготовку забезпечуватимуть: Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Національний університет «Чернігівська політехніка», Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Черкаський державний технологічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Національний університет «Запорізька політехніка», Сумський національний аграрний університет та Національний авіаційний університет.
За даними Мінрозвитку, типова освітня програма підвищення кваліфікації «Фахівець із безбар’єрності» стала основою для запуску навчання з 2026 року. Вона передбачає не менше 60 академічних годин теоретичних та практичних занять, вивчення законодавства та міжнародного досвіду, обстеження об’єктів і підготовку рекомендацій щодо підвищення доступності.
Навчання призначене для бакалаврів зі спеціальностей «Архітектура та містобудування» або «Будівництво та цивільна інженерія». Після завершення курсу фахівці зможуть оцінювати рівень безбар’єрності об’єктів і впроваджувати рішення, що забезпечують доступність для всіх громадян.
