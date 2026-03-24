Когда автомобиль больше не на ходу: водителям разъяснили процедуру выбраковки

Выбраковка транспортных средств — какие документы нужны и сколько это длится.

Транспортное средство, утратившее пригодность к эксплуатации, можно официально снять с учета путем выбраковки. Услугу предоставляют сервисные центры МВД, она является бесплатной.

Выбраковка предусматривает прекращение государственной регистрации транспортного средства или его временного учета. Процедура длится до одного рабочего дня после подачи необходимых документов, напоминают в сервисном центре.

Для физических лиц предусмотрен стандартный пакет: заявление, паспорт, идентификационный код, а также свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки — при их наличии.

Юридические лица, кроме базовых документов, должны подать акт списания транспортного средства, оформленный в соответствии с внутренними правилами предприятия.

После завершения процедуры транспортное средство официально исключают из государственного реестра.

