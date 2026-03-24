Коли автомобіль більше не на ходу: водіям роз’яснили процедуру вибракування

09:24, 24 березня 2026
Вибракування транспортних засобів — які документи потрібні та скільки це триває.
Транспортний засіб, що втратив придатність до експлуатації, можна офіційно зняти з обліку шляхом вибракування. Послугу надають сервісні центри МВС, вона є безоплатною.

Вибракування передбачає припинення державної реєстрації транспортного засобу або його тимчасового обліку. Процедура триває до одного робочого дня після подання необхідних документів, нагадують у сервісному центрі.

Для фізичних осіб передбачено стандартний пакет: заява, паспорт, ідентифікаційний код, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки — якщо вони наявні.

Юридичні особи, окрім базових документів, мають подати акт списання транспортного засобу, оформлений відповідно до внутрішніх правил підприємства.

Після завершення процедури транспортний засіб офіційно виключають із державного реєстру.

