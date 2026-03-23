  1. В Украине

Киевлянин ограбил склад предпринимателя, занимавшегося закупкой генераторов – какое решение принял суд

20:21, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал киевлянина виновным в ограблении склада предпринимателя, откуда было похищено 57,5 тысяч долларов.
Суд, поддержав публичное обвинение Днепровской окружной прокуратуры, признал жителя столицы виновным в ограблении склада предпринимателя, откуда похитили 57,5 тысяч долларов. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В суде доказано, что в феврале 2023 года мужчина привлек к преступлению еще двух человек. Ночью они проникли на склад предпринимателя, который занимался закупкой техники, в частности генераторов. Когда владелец помещения зашел на склад и открыл сейф с деньгами, нападавшие отобрали у него 57 500 долларов США.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах и с проникновением в помещение. Обвиняемый свою вину не признал.

Двух других фигурантов дела пока выделено в отдельное производство, поскольку они проходят службу в Вооруженных силах Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев ограбление

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]