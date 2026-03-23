Киевлянин ограбил склад предпринимателя, занимавшегося закупкой генераторов – какое решение принял суд

Суд признал киевлянина виновным в ограблении склада предпринимателя, откуда было похищено 57,5 тысяч долларов.

Суд, поддержав публичное обвинение Днепровской окружной прокуратуры, признал жителя столицы виновным в ограблении склада предпринимателя, откуда похитили 57,5 тысяч долларов. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В суде доказано, что в феврале 2023 года мужчина привлек к преступлению еще двух человек. Ночью они проникли на склад предпринимателя, который занимался закупкой техники, в частности генераторов. Когда владелец помещения зашел на склад и открыл сейф с деньгами, нападавшие отобрали у него 57 500 долларов США.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах и с проникновением в помещение. Обвиняемый свою вину не признал.

Двух других фигурантов дела пока выделено в отдельное производство, поскольку они проходят службу в Вооруженных силах Украины.

