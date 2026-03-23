  1. В Україні

Киянин пограбував склад підприємця, який займався закупівлею генераторів – що вирішив суд

20:21, 23 березня 2026
Суд визнав киянина винним у пограбуванні складу підприємця, звідки було викрадено 57,5 тисяч доларів.
Суд за підтримання публічного обвинувачення Дніпровської окружної прокуратури визнав мешканця столиці винним у грабежі складу підприємця, звідки викрали 57,5 тисяч доларів. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

У суді доведено, що в лютому 2023 року чоловік залучив до злочину ще двох осіб. Вночі вони проникли до складу підприємця, який займався закупівлею техніки, зокрема генераторів. Коли власник приміщення зайшов до складу та відкрив сейф із грошима, нападники відібрали у нього 57 500 доларів США.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та з проникненням у приміщення. Обвинувачений своєї вини не визнав.

Двох інших фігурантів справи наразі виділено в окреме провадження, оскільки вони проходять службу у Збройних силах України.

