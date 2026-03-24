Когда могут наложить арест на счет, а когда — на имущество: что нужно знать должникам

В Минюсте разъяснили, когда налагается арест, какие средства не подлежат взысканию и при каких условиях могут списать деньги со счетов.

В Управлении обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Одесского межрегионального управления Министерства юстиции дали ответы на наиболее распространенные вопросы относительно ареста имущества и средств должника.

Как отмечается, арест налагается путем вынесения постановления при открытии исполнительного производства или не позднее следующего рабочего дня после обнаружения имущества.

В каких пределах налагается арест

Арест имущества и средств применяется в размере, необходимом для исполнения решения по исполнительному документу. При этом учитываются исполнительный сбор, расходы производства, возможные штрафы и основное вознаграждение частного исполнителя.

Какие средства не подлежат аресту

Согласно закону, аресту не подлежат средства на счетах со специальным режимом использования и других счетах, на которые запрещено обращать взыскание.

Исполнитель может налагать арест на средства в банках, однако именно банк определяет статус счета. Если средства относятся к категории, на которую нельзя налагать арест, банк уведомляет исполнителя и возвращает постановление без исполнения. Это является основанием для снятия ареста.

Сроки принудительного списания средств

Если на счетах должника имеются средства, исполнитель направляет платежные поручения на их списание не позднее следующего рабочего дня после наложения ареста или получения информации о наличии средств.

Проверка счетов осуществляется через автоматизированную систему исполнительного производства путем направления запросов в банки.

Как снять арест с социальных выплат

Если арест наложен на средства со специальным режимом использования, в частности социальные выплаты, должник должен обратиться в орган государственной исполнительной службы с заявлением и документами, подтверждающими назначение счета. В таком случае арест снимается исполнителем.

Что делают, если средств недостаточно

Если на счетах должника недостаточно средств, взыскание сразу же распространяется и на другое имущество должника, кроме того, на которое запрещено налагать взыскание. Это не останавливает одновременное взыскание средств.

Могут ли взыскать единственное жилье

Если сумма долга не превышает 20 минимальных заработных плат (по состоянию на 1 января 2026 года — 172 940 грн), взыскание на единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено, не осуществляется. В таком случае исполнитель должен принимать меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

