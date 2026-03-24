  1. В Україні

Коли можуть арештувати рахунок, а коли і майно – що варто знати боржникам

15:42, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Мін’юсті пояснили, коли накладається арешт, які кошти не підлягають стягненню та за яких умов можуть списати гроші з рахунків.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Управлінні забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції надали відповіді на найпоширеніші питання щодо арешту майна та коштів боржника.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається, арешт накладається шляхом винесення постанови під час відкриття виконавчого провадження або не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.

У яких межах накладається арешт

Арешт майна і коштів застосовується у розмірі, необхідному для виконання рішення за виконавчим документом. При цьому враховуються виконавчий збір, витрати провадження, можливі штрафи та основна винагорода приватного виконавця.

Які кошти не підлягають арешту

Згідно із законом, не підлягають арешту кошти на рахунках зі спеціальним режимом використання та інших рахунках, на які заборонено звертати стягнення.

Виконавець може накладати арешт на кошти в банках, однак саме банк визначає статус рахунку. Якщо кошти належать до категорії, на яку не можна накладати арешт, банк повідомляє виконавця і повертає постанову без виконання. Це є підставою для зняття арешту.

Терміни примусового списання коштів

Якщо на рахунках боржника є кошти, виконавець надсилає платіжні інструкції на їх списання не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту або отримання інформації про наявність коштів.

Перевірка рахунків здійснюється через автоматизовану систему виконавчого провадження шляхом направлення запитів до банків.

Як зняти арешт із соціальних виплат

Якщо арешт накладено на кошти зі спеціальним режимом використання, зокрема соціальні виплати, боржник має звернутися до органу державної виконавчої служби із заявою та документами, що підтверджують призначення рахунку. У такому випадку арешт знімається виконавцем.

Що роблять, якщо коштів недостатньо

Якщо на рахунках боржника недостатньо коштів, стягнення одразу звертається і на інше майно боржника, крім того, на яке заборонено накладати стягнення. Це не зупиняє одночасного стягнення коштів.

Чи можуть стягнути єдине житло

Якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня 2026 року — 172 940 грн), стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване, не здійснюється. У такому разі виконавець має вживати заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг арешт Міністерство юстиції України

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]