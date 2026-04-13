Андрей Сибига: Украина отменяет рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию

Андрей Сибига подчеркнул, что выбор венгров ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что МИД отменяет рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

«В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями относительно Украины, уже позади. А значит утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения.

Рассчитываем, что и в политическом измерении, не только консульском, результаты выборов приведут к нормализации отношений. Украина готова работать над достижением такой цели.

Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании — жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания», — заявил он.

Сибига подчеркнул, что выбор венгров также ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды.

«Это симптоматично. Венгры четко сказали: достаточно. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику.

Хочу также настроить украинцев на реалистичные ожидания. Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению взаимного уважения и реализации общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.