  1. В Украине

Андрей Сибига: Украина отменяет рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию

09:39, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Андрей Сибига подчеркнул, что выбор венгров ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что МИД отменяет рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями относительно Украины, уже позади. А значит утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения. 

Рассчитываем, что и в политическом измерении, не только консульском, результаты выборов приведут к нормализации отношений. Украина готова работать над достижением такой цели.

Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании — жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания», — заявил он.

Сибига подчеркнул, что выбор венгров также ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды. 

«Это симптоматично. Венгры четко сказали: достаточно. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику.

Хочу также настроить украинцев на реалистичные ожидания. Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению взаимного уважения и реализации общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД Венгрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Девять проблем судебной системы, которые должна решить новая Антикоррупционная стратегия

Кабмин получил проект новой Антикоррупционной стратегии, идентифицирующий 146 проблем, стоящих на пути государства к прозрачности и верховенству права.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Уплаченные украинцами средства военного сбора будут зачислять в спецфонд — что изменится

Военный сбор с доходов украинцев направят в специальный фонд.

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

Верховный Суд признал внепроцессуальные разговоры ненадлежащим доказательством в уголовных производствах

Верховный Суд постановил, что «чистосердечное признание», полученное полицией вне протокола и без адвоката, является юридически ничтожным.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]