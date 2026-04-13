Андрій Сибіга: Україна знімає рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що МЗС знімає рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
«У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження.
Розраховуємо, що й у політичному вимірі, не лише консульському, результати виборів призведуть до нормалізації відносин. Україна готова працювати над досягненням такої мети.
Вибір угорського народу показав прагнення наших сусідів жити в мирі, безпеці та процвітанні — жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною обʼєднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування», - заявив він.
Сибіга підкреслив, що вибір угорців також ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди.
«Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику.
Хочу також налаштувати українців на реалістичні очікування. Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом», - додав він.
