  1. В Украине

Сергей Бабак объяснил, почему повышение зарплат не решает проблем молодых учителей

13:55, 13 апреля 2026
Глава образовательного комитета Сергей Бабак сообщил, что с 1 сентября 2026 года зарплаты учителей планируют повысить еще на 20%, однако это не решит структурные проблемы в системе оплаты труда.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что даже при самом неблагоприятном сценарии повышение зарплат учителям осенью на 20% все равно состоится.

По словам Бабака, в настоящее время зарплата учителя состоит из оклада и многочисленных надбавок, что усложняет ее повышение. Он пояснил, что молодые учителя часто получают только базовый оклад без доплат из-за отсутствия стажа или категории, тогда как опытные педагоги имеют значительно более высокие доходы за счет надбавок.

Бабак отметил, что разница в оплате труда между молодыми и опытными учителями может достигать соотношения 1 к 2,5. По его словам, даже в случае существенного повышения окладов этот разрыв сохраняется, что создает системную проблему для молодых специалистов.

Он подчеркнул, что реформа оплаты труда должна предусматривать изменение структуры: увеличение оклада за счет включения в него части надбавок и уменьшение количества доплат. Такой подход, по словам Бабака, позволит сделать систему более понятной и справедливой.

«Если оклад повышать всем вдвое, молодой будет получать около 16 тысяч, опытный — около 40. И это хорошо для опытных учителей, но проблему молодого учителя мы вообще не решаем. И разрыв все равно останется 1 к 2,5, а в денежном выражении это еще больше — это пропасть. Поэтому наибольшая проблема — с молодыми учителями. Реформа оплаты труда должна предусматривать, что надбавки мы “вшиваем” в оклад, и таким образом оклад увеличивается. Вместо малого оклада и большого количества надбавок нам нужно сделать большой оклад и небольшое, но понятное количество надбавок», — сказал Сергей Бабак в интервью РБК-Украина.

Отдельно он сообщил, что при принятии бюджета образовательная субвенция была существенно увеличена — к ней добавили около 54 млрд грн, что составляет примерно 50% прироста фонда оплаты труда. Он подчеркнул, что эти средства можно использовать как для механического повышения зарплат, так и для структурной реформы.

Бабак также отметил, что предлагал изменить систему оплаты труда через поправки к госбюджету-2026, однако эта инициатива не была поддержана. В то же время, по его словам, с 1 января зарплаты уже выросли на 30%, а с 1 сентября ожидается еще одно повышение на 20%, хотя это не решает структурных проблем.

