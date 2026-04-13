Сергій Бабак пояснив, чому підвищення зарплат не вирішує проблем молодих вчителів

Голова освітнього комітету Сергій Бабак повідомив, що з 1 вересня 2026 року зарплати вчителів планують підвищити ще на 20%, однак це не вирішить структурних проблем у системі оплати праці.

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що навіть за найгіршого сценарію підвищення зарплат учителям восени на 20% відбудеться.

За словами Бабака, нині зарплата вчителя складається з окладу та численних надбавок, що ускладнює її підвищення. Він пояснив, що молоді вчителі часто отримують лише базовий оклад без доплат через відсутність стажу чи категорії, тоді як досвідчені педагоги мають значно вищі доходи за рахунок надбавок.

Бабак зазначив, що різниця в оплаті праці між молодими та досвідченими вчителями може сягати співвідношення 1 до 2,5. За його словами, навіть у разі суттєвого підвищення окладів цей розрив зберігається, що створює системну проблему для молодих фахівців.

Він наголосив, що реформа оплати праці має передбачати зміну структури: збільшення окладу шляхом включення до нього частини надбавок і зменшення кількості доплат. Такий підхід, за словами Бабака, дозволить зробити систему більш зрозумілою та справедливою.

"Якщо оклад підвищувати всім вдвічі, молодий буде отримувати близько 16 тисяч, досвідчений – близько 40. І це добре для досвідчених вчителів, але проблему молодого вчителя ми не вирішуємо взагалі. І розрив все одно залишатиметься 1 до 2,5, а в грошах це ще більше, це прірва. Тому найбільша проблема – з молодими вчителями. Реформа оплати праці має передбачати, що надбавки ми "зашиваємо" в оклад, і таким чином оклад збільшується. Замість малого окладу і великої кількості надбавок нам треба зробити великий оклад і невелику, але зрозумілу кількість надбавок", — сказав Сергій Бабак у інтерв’ю РБК-Україна.

Окремо він повідомив, що під час ухвалення бюджету освітня субвенція була суттєво збільшена — до неї додали близько 54 млрд грн, що становить приблизно 50% приросту фонду оплати праці. Він підкреслив, що ці кошти можна використати як для механічного підвищення зарплат, так і для структурної реформи.

Бабак також зазначив, що пропонував змінити систему оплати праці через поправки до держбюджету-2026, однак ця ініціатива не була підтримана. Водночас, за його словами, з 1 січня зарплати вже зросли на 30%, а з 1 вересня очікується ще одне підвищення на 20%, хоча це не вирішує структурних проблем.

