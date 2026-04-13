Программу «Доступные лекарства» расширяют — добавляют современные препараты от диабета

Ключевые изменения внепланового расширения правительственной программы касаются пациентов с сахарным диабетом II типа

Глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил о внеочередном расширении программы «Доступные лекарства».

По его словам, ключевые изменения внепланового расширения правительственной программы касаются пациентов с сахарным диабетом II типа, для которых в перечень добавляют современные глифлозины: дапаглифлозин и эмпаглифлозин.

«Эти препараты являются золотым стандартом мировой медицины, поскольку они не только контролируют уровень сахара, но и защищают сердце и почки от тяжелых осложнений. Для оригинальных лекарственных средств этой группы государство впервые внедряет механизм возмещения 50% стоимости.

Кроме препаратов от диабета, программа пополняется новыми оральными антикоагулянтами и средствами для профилактики инсультов, инфарктов и тромбозов. В целом стандартная процедура формирования перечня программы длится около 32 рабочих дней, однако в этом случае ожидаются заявки от производителей до 21 апреля, после чего будут обнародованы предварительные результаты и сформирован перечень препаратов», — заявил он.

Радуцкий добавил, что параллельно прорабатываются следующие шаги для повышения доступности лечения, в частности включение в перечень тест-полосок для измерения сахара и введение полной бесплатности инсулинов для людей старше 60 лет.

При этом механизм получения лекарств для пациентов остается неизменным: электронный рецепт от семейного врача или профильного специалиста позволяет получить необходимые препараты в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ.

