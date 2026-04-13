Програму «Доступні ліки» розширюють — додають сучасні препаратів від діабету

12:25, 13 квітня 2026
Ключова зміни позапланового розширення урядової програми стосуєтсья пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу.
Фото: freepik.com
Голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив про позачергове розширення програми «Доступні ліки».

За його словами, ключова зміни позапланового розширення урядової програми стосуєтсья пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу, для яких до переліку додають сучасні гліфлозини: дапагліфлозин та емпагліфлозин.

«Ці препарати є золотим стандартом світової медицини, оскільки вони не лише контролюють рівень цукру, а й захищають серце та нирки від важких ускладнень. Для оригінальних лікарських засобів цієї групи держава вперше впроваджує механізм відшкодування 50% вартості.

Окрім препаратів від діабету, програма поповнюється новими оральними антикоагулянтами та засобами для профілактики інсультів, інфарктів і тромбозів. Загалом стандартна процедура формування переліку програми триває близько 32 робочих днів, однак у цьому випадку очікується заявки від виробників до 21 квітня, після чого будуть оприлюднені попередні результати і сформовано перелік препаратів», - заявив він.

Радуцький додав, що паралельно опрацьовуються наступні кроки для підвищення доступності лікування, зокрема включення до переліку тест-смужок для вимірювання цукру та запровадження повної безоплатності інсулінів для людей віком понад 60 років.

При цьому механізм отримання ліків для пацієнтів залишається незмінним: електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного спеціаліста дозволяє отримати необхідні препарати в будь-якій аптеці, що має договір із НСЗУ.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Правова пастка для АРМА: чому конкурс на пошук управителя активів групи «ІДС Україна» може опинитися поза законом

Чому АРМА не може провести законний конкурс на управителя активами «ІДС Україна».

Мінрозвитку оприлюднило проєкт постанови, яка перетворює ТТН з паперової формальності на централізовану державну ІТ-систему

Нова система е-ТТН унеможливить корупцію на дорогах та реєстрацію «фіктивних» поїздок завдяки фіксації документів у хмарі до моменту виїзду авто.

Україна не має чіткого механізму відшкодування шкоди за неконституційні акти — як хочуть змінити

Пропозиції змін встановлюють строк звернення та загальні правила компенсацій за шкоду від неконституційних рішень.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Дев’ять проблем судоустрою, які має розв’язати нова Антикорупційна стратегія

Кабмін отримав проєкт нової Антикорупційної стратегії, що ідентифікує 146 проблем, які стоять на шляху держави до прозорості та верховенства права.

