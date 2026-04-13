Програму «Доступні ліки» розширюють — додають сучасні препаратів від діабету

Ключова зміни позапланового розширення урядової програми стосуєтсья пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу.

Голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив про позачергове розширення програми «Доступні ліки».

За його словами, ключова зміни позапланового розширення урядової програми стосуєтсья пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу, для яких до переліку додають сучасні гліфлозини: дапагліфлозин та емпагліфлозин.

«Ці препарати є золотим стандартом світової медицини, оскільки вони не лише контролюють рівень цукру, а й захищають серце та нирки від важких ускладнень. Для оригінальних лікарських засобів цієї групи держава вперше впроваджує механізм відшкодування 50% вартості.

Окрім препаратів від діабету, програма поповнюється новими оральними антикоагулянтами та засобами для профілактики інсультів, інфарктів і тромбозів. Загалом стандартна процедура формування переліку програми триває близько 32 робочих днів, однак у цьому випадку очікується заявки від виробників до 21 квітня, після чого будуть оприлюднені попередні результати і сформовано перелік препаратів», - заявив він.

Радуцький додав, що паралельно опрацьовуються наступні кроки для підвищення доступності лікування, зокрема включення до переліку тест-смужок для вимірювання цукру та запровадження повної безоплатності інсулінів для людей віком понад 60 років.

При цьому механізм отримання ліків для пацієнтів залишається незмінним: електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного спеціаліста дозволяє отримати необхідні препарати в будь-якій аптеці, що має договір із НСЗУ.

