  1. В Украине

Военный избил сослуживца перед строем и сбежал в СЗЧ, его разыскивают — ВСП ВСУ

08:49, 5 мая 2026
Солдат, оператор БпЛА одного из подразделений, совершивший избиение, самовольно оставил воинскую часть.
Фото иллюстративное, источник фото: poltava.to
В сети обнародовали видео, как военнослужащий бьет сослуживца перед строем в одной из воинских частей. После инцидента мужчина самовольно покинул воинскую часть. В настоящее время его разыскивают. Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

«На данный момент военными правоохранителями осуществлен выезд на место происшествия, факт правонарушения подтвержден. Налажено взаимодействие с командованием воинской части. Установлено местонахождение пострадавшего, которого оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное. Также о данном факте, состоянии здоровья и месте пребывания военнослужащего уведомлены члены его семьи.

Также в ВСП сообщили детали о военнослужащем, причастном к совершению избиения.

«Установлено, что им является солдат, оператор БпЛА одного из подразделений, который после совершения правонарушения самовольно оставил воинскую часть. Ориентировка на его задержание направлена во все подразделения ВСП и Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по розыску.

С целью установления всех причин и обстоятельств правонарушения, а также определения возможных причастных лиц, решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины назначена служебная проверка, проведение которой поручено Восточному территориальному управлению Военной службы правопорядка», — сообщили в ВСП.

Также добавили, что по результатам проверки собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующего правового решения в соответствии с законодательством Украины.

В ВСП подчеркнули, что любые проявления насилия среди военнослужащих, которые плечом к плечу в сложное время защищают государство, являются недопустимыми и позорными.

«Каждый такой факт получит надлежащую правовую оценку, а виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ход проверки находится под контролем командования Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины», — подчеркнули в Военной службе правопорядка.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины также отреагировали на распространение в сети видео, на котором зафиксировано избиение военнослужащего перед строем в одной из воинских частей.

В заявлении командование опровергает информацию о том, что насилие по отношению к военнослужащему применял командир 155-й отдельной механизированной бригады. Он не является лицом на видео и не причастен к событиям, зафиксированным на нем.

В то же время по факту избиения в Вооруженных Силах назначена служебная проверка. Пострадавшему военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь, командование поддерживает связь с его семьей.

«Вооруженные Силы Украины не терпят насилия, унижения человеческого достоинства или действий, противоречащих воинской дисциплине и закону. Все установленные факты должны получить надлежащую правовую оценку, а виновные лица должны нести ответственность в предусмотренном законом порядке», — подчеркивается в сообщении.

