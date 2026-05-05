Військовий побив побратима перед строєм та втік у СЗЧ, його розшукують — ВСП ЗСУ

Солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів, який вчинив побиття, самовільно залишив військову частину.

У мережі оприлюднили відео, як військовий б’є побратима перед строєм в одній із військових частин. Після інциденту чоловік самовільно залишив військову частину. Нині його розшукують. Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

«На цей час військовими правоохоронцями здійснено виїзд на місце події, факт правопорушення підтверджено. Налагоджено взаємодію з командуванням військової частини. Встановлено місцезнаходження потерпілого, якого оперативно доставлено до медичного закладу, де йому надано необхідну допомогу», - йдеться у заяві.

Зазначається, що стан здоров’я військовослужбовця — задовільний. Також про зазначений факт, стан здоров’я та місце перебування військовослужбовця повідомлено членів його сім’ї.

Також у ВСП повідомили деталі щодо військовослужбовця, причетного до вчинення побиття.

«Встановлено, що ним є солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів, який після вчинення правопорушення самовільно залишив військову частину. Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку.

З метою встановлення всіх причин та обставин правопорушення, а також визначення можливих причетних осіб, рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України призначено службову перевірку, проведення якої доручено Східному територіальному управлінню Військової служби правопорядку», - повідомили у ВСП.

Так додали, що за результатами перевірки зібрані матеріали буде передано до правоохоронних органів для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прийняття відповідного правового рішення згідно із законодавством України.

У ВСП наголосили, що будь-які прояви насильства серед військовослужбовців, які пліч-о-пліч у складний час боронять державу, є неприпустимими та ганебними.

«Кожен такий факт отримає належну правову оцінку, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Хід перевірки перебуває на контролі командування Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України», - підкреслили у Військовій службі правопорядку.

Сухопутні війська Збройних сил України також відреагували на поширення у мережі відео, на якому знято побиття військовослужбовця перед строєм в одній із військових частин.

У заяві командування заперечує інформацію, що насильство до військового застосовував команди 155 Окремої механізованої бригади. Він не є особою на відео і не причетний до подій, які на ньому зафіксовані.

Водночас за фактом побиття у Збройних Силах призначено службову перевірку. Постраждалому військовому надається необхідна медична допомога, командування тримає зв'язок з його родиною.

«Збройні Сили України не толерують насильства, приниження людської гідності чи дій, що суперечать військовій дисципліні та закону. Усі встановлені факти мають отримати належну правову оцінку, а винні особи мають відповідати у передбаченому законом порядку», - наголошують у повідомленні.

