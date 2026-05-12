Рентная плата за недра: с какого периода нужно подавать отчетность

Налоговая декларация по рентной плате подается субъектом хозяйствования, получившим специальное разрешение на пользование недрами.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило вопрос относительно рентной платы за недра.

В соответствии с п.п. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются субъекты хозяйствования, в том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели, которые приобрели право пользования объектом (участком) недр на основании полученных специальных разрешений на пользование недрами (далее – специальное разрешение) в пределах конкретных участков недр с целью осуществления хозяйственной деятельности по добыче полезных ископаемых, в том числе во время геологического изучения (или геологического изучения с последующей опытно-промышленной разработкой) в пределах указанных в таких специальных разрешениях объектов (участков) недр.

В случае заключения владельцами специальных разрешений с третьими лицами договоров на выполнение работ (услуг), связанных с использованием недр, в том числе (но не исключительно) по операциям с давальческим сырьем, плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются владельцы таких специальных разрешений (п.п. 252.1.2 п. 252.1 ст. 252 НКУ).

Согласно п.п. 252.1.3 п. 252.1 ст. 252 НКУ плательщиком рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых при выполнении договоров о совместной деятельности без образования юридического лица является уполномоченное лицо – один из участников такого договора, на которого согласно его условиям возложена обязанность начисления, удержания и внесения налогов и сборов в бюджет с единого текущего счета совместной деятельности (далее – уполномоченное лицо), при условии, что один из участников указанного договора имеет соответствующее специальное разрешение. Учет результатов совместной деятельности ведется таким участником отдельно от учета его хозяйственной деятельности. Такой участник дополнительно берется на учет как плательщик рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в порядке, определенном НКУ.

Плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются землевладельцы и землепользователи, кроме субъектов предпринимательства, которые в соответствии с законодательством относятся к фермерским хозяйствам, осуществляющим хозяйственную деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное водопользование и/или интегрированного экологического разрешения (п.п. 252.1.4 п. 252.1 ст. 252 НКУ).

Пунктом 257.1 ст. 257 НКУ определено, что базовый налоговый (отчетный) период для рентной платы равен календарному кварталу, а для рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых при добыче нефти, конденсата, природного газа, в том числе газа, растворенного в нефти (нефтяного (попутного) газа), этана, пропана, бутана, рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины и рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины, равен календарному месяцу.

Плательщик рентной платы до окончания определенного разд. II НКУ предельного срока подачи налоговых деклараций за налоговый (отчетный) период, определенный ст. 257 НКУ, подает в соответствующий контролирующий орган по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, налоговую декларацию, содержащую приложения, в частности, рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых:

по местонахождению участка недр, из которого добыты полезные ископаемые, в случае размещения такого участка недр в пределах территории Украины;

по месту учета плательщика рентной платы в случае размещения участка недр, из которого добыты полезные ископаемые, в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (п.п. 257.3.1 п. 257.3 ст. 257 НКУ).

При этом п. 252.23 ст. 252 НКУ определено, что налоговые декларации по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых подаются ее плательщиком начиная с календарного квартала, следующего за кварталом, в котором такой плательщик получил или переоформил специальное разрешение.

Налоговые декларации по рентной плате при выполнении договоров о совместной деятельности без образования юридического лица подаются уполномоченным лицом, определенным в соответствии с п. 252.1 ст. 252 НКУ, начиная с календарного квартала, следующего за кварталом, в котором такой договор зарегистрирован в контролирующих органах.

Таким образом, налоговая декларация по рентной плате (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья) подается субъектом хозяйствования, получившим специальное разрешение на пользование недрами (в том числе разрешение на специальное водопользование или интегрированное экологическое разрешение для осуществления добычи подземных вод) впервые за календарный квартал, в котором субъект хозяйствования получил такое разрешение (независимо от того, осуществлял ли субъект хозяйствования хозяйственную деятельность).

В случае получения специального разрешения на пользование недрами относительно добычи углеводородного сырья налоговая декларация по рентной плате подается субъектом хозяйствования, получившим такое разрешение, впервые за календарный месяц, в котором получено такое разрешение (независимо от того, осуществлял ли субъект хозяйствования хозяйственную деятельность).

При выполнении договоров о совместной деятельности без образования юридического лица, при условии, что один из участников указанного договора имеет соответствующее специальное разрешение, налоговая декларация по рентной плате подается уполномоченным лицом, на которое согласно условиям договора возложена обязанность начисления, удержания и внесения налогов и сборов в бюджет с единого текущего счета совместной деятельности, впервые за календарный квартал, в котором такой договор зарегистрирован в контролирующих органах.

