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Более 6 тысяч грн за 100 метров: в Прикарпатье предупредили о наказании за джипинг

20:23, 13 июля 2026
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Колеса транспортных средств могут повреждать редкие и эндемические растения, уничтожать мелкие земноводные и пресмыкающиеся.
Более 6 тысяч грн за 100 метров: в Прикарпатье предупредили о наказании за джипинг
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За передвижение механических транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда вне дорог общего пользования предусмотрены штрафы в размере более 6 400 гривен за каждые 100 метров для легковых автомобилей, пикапов и внедорожников. За езду на квадроциклах, мопедах или мотоциклах нарушителям грозит штраф более 4 000 гривен за каждые 100 метров.

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Как сообщили в пресс-службе Национального природного парка «Хотинский», запрет касается национальных природных парков, биосферных и природных заповедников, заказников и других природоохранных территорий. Он определен Законом Украины № 4188-IX от 8 января 2025 года об усилении сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда, известным как «закон о джипинге».

В парке объяснили, что движение тяжелой техники с глубоким протектором приводит к разрушению почвенного покрова и дернины. На горных склонах и вдоль речных террас колеи могут быстро превращаться в глубокие рвы, из которых во время дождей вымывается земля.

Также отмечается, что шум двигателей пугает диких животных и птиц, особенно во время «Сезона тишины». Колеса транспортных средств могут повреждать редкие и эндемичные растения, уничтожать мелких земноводных и пресмыкающихся.

Кроме того, выхлопные газы, утечки топлива, масел и других технических жидкостей могут загрязнять почвы и водоемы.

За нарушение правил предусмотрены штрафы в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 575 от 17 мая 2022 года с учетом индексации.

В частности, за передвижение на легковом автомобиле, пикапе или внедорожнике нарушителям придется заплатить более 6 400 гривен за каждые 100 метров. За использование квадроцикла, мопеда или мотоцикла штраф составляет более 4 000 гривен за каждые 100 метров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине предлагают полностью запретить использование внедорожников, квадроциклов, багги и эндуро-мотоциклов вне дорог общего пользования на территории природно-заповедного фонда Карпатского региона.

Инициаторы считают, что неконтролируемое движение транспорта повышенной проходимости наносит значительный вред природе, приводит к разрушению горных экосистем, негативно влияет на флору и фауну и создает опасность для туристических маршрутов.

Кроме полного запрета таких поездок, предлагается усилить ответственность за нарушения, внедрить эффективные механизмы контроля и определить исключения для транспорта, который используется для служебных и хозяйственных нужд.

С такой инициативой была зарегистрирована петиция в Кабмин №41/010204-26эп «О полном запрете джипинга, эндуро-мотоспорта и использования других транспортных средств повышенной проходимости вне дорог общего пользования в заповедных зонах Карпатского региона».

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деньги штраф / штрафы туризм

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