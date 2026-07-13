Понад 6 тисяч грн за 100 метрів: на Прикарпатті попередили про покарання за джипінг

Колеса транспортних засобів можуть пошкоджувати рідкісні та ендемічні рослини, знищувати дрібних земноводних і плазунів.

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За пересування механічних транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду поза дорогами загального користування передбачені штрафи у розмірі понад 6 400 гривень за кожні 100 метрів для легкових авто, пікапів і позашляховиків. За їзду на квадроциклах, мопедах чи мотоциклах порушникам загрожує понад 4 000 гривень штрафу за кожні 100 метрів.

Як повідомляють у пресслужбі Національний природний парк«Хотинський», заборона стосується національних природних парків, біосферних і природних заповідників, заказників та інших природоохоронних територій. Вона визначена Законом України № 4188-IX від 8 січня 2025 року щодо посилення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, відомим як «закон про джипінг».

У парку пояснили, що рух важкої техніки з глибоким протектором призводить до руйнування ґрунтового покриву та дернини. На схилах гір і вздовж річкових терас колії можуть швидко перетворюватися на глибокі рови, з яких під час дощів вимивається земля.

Також зазначається, що шум двигунів лякає диких тварин і птахів, особливо під час «Сезону тиші». Колеса транспортних засобів можуть пошкоджувати рідкісні та ендемічні рослини, знищувати дрібних земноводних і плазунів.

Крім того, вихлопні гази, витікання пального, мастил та інших технічних рідин можуть забруднювати ґрунти та водойми.

За порушення правил передбачені штрафи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 575 від 17 травня 2022 року з урахуванням індексації.

Зокрема, за пересування легковим автомобілем, пікапом чи позашляховиком порушникам доведеться сплатити понад 6 400 гривень за кожні 100 метрів. За використання квадроцикла, мопеда чи мотоцикла штраф становить понад 4 000 гривень за кожні 100 метрів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні пропонують повністю заборонити використання позашляховиків, квадроциклів, баггі та ендуро-мотоциклів поза дорогами загального користування на території природно-заповідного фонду Карпатського регіону.

Ініціатори вважають, що неконтрольований рух транспорту підвищеної прохідності завдає значної шкоди природі, спричиняє руйнування гірських екосистем, негативно впливає на флору і фауну та створює небезпеку для туристичних маршрутів.

Крім повної заборони таких поїздок, пропонується посилити відповідальність за порушення, запровадити ефективні механізми контролю та визначити винятки для транспорту, який використовується для службових і господарських потреб.

З такою ініціативою зареєстрували петицію до Кабміну №41/010204-26еп «Про повну заборону джипінгу, ендуро-мотоспорту та використання інших транспортних засобів підвищеної прохідності поза дорогами загального користування в заповідних зонах Карпатського регіону».