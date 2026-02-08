В Киеве наказали водителя Volkswagen, который проехался по полосе общественного транспорта — видео
23:27, 8 февраля 2026
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Соломенском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который нарушил ПДД — проехал по полосе общественного транспорта.
Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили водителя.
«Мы провели с гражданином профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли в отношении него постановление по ч. 3 ст. 122 (движение по полосе общественного транспорта) КУоАП», — заявили в полиции.
