В Киеве наказали водителя Volkswagen, который проехался по полосе общественного транспорта — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Соломенском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который нарушил ПДД — проехал по полосе общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили водителя.

«Мы провели с гражданином профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли в отношении него постановление по ч. 3 ст. 122 (движение по полосе общественного транспорта) КУоАП», — заявили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.