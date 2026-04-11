В Иерусалиме состоялось сошествие Святого Огня в Храме Гроба Господня

Священный символ Воскресения Христова уже готовят к отправке в разные страны, в том числе в Украину.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Иерусалиме в Великую субботу, 11 апреля, в Храме Гроба Господня состоялось сошествие Благодатного огня — одного из главных событий православного мира накануне Пасхи. Об этом известно из трансляции из Иерусалима.

Перед началом обряда в храме гасят все источники огня. После этого Кувуклию — часовню над Гробом Господним — проверяют представители различных конфессий и служб.

Далее Иерусалимский патриарх входит в часовню с незажженными свечами. После молитвы, как свидетельствуют верующие, там появляется огонь.

После этого Благодатный огонь передают присутствующим в храме, и он быстро распространяется среди паломников. Впоследствии его доставляют специальными рейсами в разные страны, в том числе и в Украину.

Сошествие Благодатного огня считается символом света Воскресения Христова и духовного обновления. Ожидается, что в течение ближайших часов огонь будет доставлен в храмы и монастыри, где верующие смогут встретить Пасху с этим символом благословения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.