У Єрусалимі відбулося зішестя Благодатного вогню у Храмі Гробу Господнього

Священний символ Воскресіння Христового вже готують до транспортування до різних країн, зокрема України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Єрусалимі у Велику суботу, 11 квітня, в Храмі Гробу Господнього відбулося зішестя Благодатного вогню — однієї з головних подій православного світу напередодні Великодня. Про це відомо з трансляції з Єрусалима.

Перед початком обряду в храмі гасять усі джерела вогню. Після цього Кувуклію — каплицю над Гробом Господнім — перевіряють представники різних конфесій та служб.

Далі Єрусалимський патріарх заходить до каплиці з незапаленими свічками. Після молитви, як свідчать віряни, там з’являється вогонь.

Після цього Благодатний вогонь передають присутнім у храмі, і він швидко поширюється серед паломників. Згодом його доставляють спеціальними рейсами до різних країн, зокрема й до України.

Зішестя Благодатного вогню вважається символом світла Воскресіння Христового та духовного оновлення. Очікується, що протягом найближчих годин вогонь буде доставлено до храмів і монастирів, де віряни зможуть зустріти Великдень із цим символом благословення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.