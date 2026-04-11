  1. Відео
  2. / У світі

У Єрусалимі відбулося зішестя Благодатного вогню у Храмі Гробу Господнього

16:57, 11 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Священний символ Воскресіння Христового вже готують до транспортування до різних країн, зокрема України.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Єрусалимі у Велику суботу, 11 квітня, в Храмі Гробу Господнього відбулося зішестя Благодатного вогню — однієї з головних подій православного світу напередодні Великодня. Про це відомо з трансляції з Єрусалима.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перед початком обряду в храмі гасять усі джерела вогню. Після цього Кувуклію — каплицю над Гробом Господнім — перевіряють представники різних конфесій та служб.

Далі Єрусалимський патріарх заходить до каплиці з незапаленими свічками. Після молитви, як свідчать віряни, там з’являється вогонь.

Після цього Благодатний вогонь передають присутнім у храмі, і він швидко поширюється серед паломників. Згодом його доставляють спеціальними рейсами до різних країн, зокрема й до України.

Зішестя Благодатного вогню вважається символом світла Воскресіння Христового та духовного оновлення. Очікується, що протягом найближчих годин вогонь буде доставлено до храмів і монастирів, де віряни зможуть зустріти Великдень із цим символом благословення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

свято

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]