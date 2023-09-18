Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Спікер Палати представників США Маккарті озвучив питання, які поставить Володимиру Зеленському

Зокрема, Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що поцікавиться у Володимира Зеленського планом перемоги і використанням американських коштів.

Лише бажання брати участь у діях з оборони без документального підтвердження зарахування до військових формувань не є підставою звільнення від покарання з випробуванням, — Верховний Суд

Засуджений просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням в зв`язку з необхідністю проходження військової служби, але в матеріалах справи на підтвердження цього містилася лише довідка за підписом командира сотні Добровольчого українського корпусу про його добровільне залучення та перебування в зазначеній сотні.

Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

Зокрема, Уряд встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг.

Кабмін визначив, що є лінією зіткнення та адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України

Уряд встановив, що адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими РФ територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії.

Кабмін змінив умови виготовлення і постачання засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів негласного отримання інформації

Уряд зробив більш жорсткими Ліцензійні умови для господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

  1. У світі

Не мають, чим замінити: у росії не будуть блокувати YouTube

20:08, 18 вересня 2023
Країна-агресорка поки не розробила повноцінний аналог відеохостингу.
Не мають, чим замінити: у росії не будуть блокувати YouTube
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У росії не мають чим замінити YouTube, тому блокувати його не будуть. Про це заявив голова комітету держдуми рф Олександр Хінштейн.

Так, блокування відеохостингу в державі-агресорці не буде, поки не з'явиться його повноцінний аналог.

«На сьогодні адекватної та повноцінної заміни YouTube у російських аналогах поки що немає», - сказав Хінштейн.

Він заявив, що такий аналог з'явиться, а також зазначив, що буде поставлено питання, чому досі його не було створено. Вочевидь, коли згадують про аналог YouTube, російський RuTube вже навіть і не згадують.

За його словами, якщо блокування будь-якого месенджера, наприклад, WhatsApp, для користувачів «не створить серйозних проблем», оскільки є безліч аналогів, то з YouTube справа інакша.

Також Хінштейн повторив, що блокування WhatsApp в рф можливе, якщо буде запущено російськомовні канали в месенджері.

Він зазначив, що якщо раніше, коли блокувався Telegram, технічно реалізувати заборону було складно, то тепер прийнято «низку законів, що дозволяють застосовувати різні методи реагування».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду