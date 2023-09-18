Не мають, чим замінити: у росії не будуть блокувати YouTube

Країна-агресорка поки не розробила повноцінний аналог відеохостингу.

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У росії не мають чим замінити YouTube, тому блокувати його не будуть. Про це заявив голова комітету держдуми рф Олександр Хінштейн.

Так, блокування відеохостингу в державі-агресорці не буде, поки не з'явиться його повноцінний аналог.

«На сьогодні адекватної та повноцінної заміни YouTube у російських аналогах поки що немає», - сказав Хінштейн.

Він заявив, що такий аналог з'явиться, а також зазначив, що буде поставлено питання, чому досі його не було створено. Вочевидь, коли згадують про аналог YouTube, російський RuTube вже навіть і не згадують.

За його словами, якщо блокування будь-якого месенджера, наприклад, WhatsApp, для користувачів «не створить серйозних проблем», оскільки є безліч аналогів, то з YouTube справа інакша.

Також Хінштейн повторив, що блокування WhatsApp в рф можливе, якщо буде запущено російськомовні канали в месенджері.

Він зазначив, що якщо раніше, коли блокувався Telegram, технічно реалізувати заборону було складно, то тепер прийнято «низку законів, що дозволяють застосовувати різні методи реагування».

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