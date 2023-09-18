В Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли дрон з вибухівкою

Мер муніципалітету Болгарії заявив, що знайдений дрон – один із тих, які використовувалися на війні в Україні.

Джерело фото: novinite

На узбережжі Чорного моря біля пристані селища Тюленево в Болгарії знайшли дрон невідомого походження з вибуховим пристроєм, – повідомляє Novinite.

Яким чином дрон опинився на болгарському березі – чи впав з повітря, чи його змило течією, наразі невідомо. Про приналежність дрона інформації також немає. Сигнал надійшов на номер екстреної служби 112. Територія оточена.

Мер муніципалітету Шабла Маріян Жечев пояснив, що очікується прибуття групи з Міністерства оборони.

«Вчора ввечері близько 21:30 мені надійшов дзвінок про те, що хвилями винесено подібний об'єкт. Станом на 22:10 вечора територія перегороджена. Акція в цей час – наказ очепити територію для захисту життя та здоров’я людей, які проживають на території, до прибуття керівництва Міноборони», – зазначив Жечев.

На запитання, чи відоме походження безпілотника, мер Шаблі зазначив, що « з того, що видно здалеку, це один із тих, які використовувалися на війні в Україні».

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