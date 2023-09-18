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  1. В мире

В Болгарии на побережье Черного моря нашли дрон со взрывчаткой

19:49, 18 сентября 2023
Мэр муниципалитета Болгарии заявил, что найденный дрон – один из тех, которые использовались на войне в Украине.
В Болгарии на побережье Черного моря нашли дрон со взрывчаткой
Источник фото: novinite
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На побережье Черного моря возле пристани поселка Тюленево в Болгарии нашли дрон неизвестного происхождения со взрывным устройством, – сообщает Novinite.

Каким образом дрон оказался на болгарском берегу – упал с воздуха или его смыло течением, пока неизвестно. О принадлежности дрона информации также нет. Сигнал поступил на номер экстренной службы 112. Территория оцеплена.

Мэр муниципалитета Шабла Мариан Жечев пояснил, что ожидается прибытие группы из Министерства обороны.

«Вчера вечером около 21:30 мне поступил звонок о том, что волнами вынесен подобный объект. По состоянию на 22:10 вечера территория перегорожена. Акция в это время – приказ оцепить территорию для защиты жизни и здоровья людей, проживающих на территории, до прибытия руководства Минобороны», – отметил Жечев.

На вопрос, известно ли происхождение беспилотника, мэр Шабли отметил, что «из того, что видно издалека, это один из тех, которые использовались на войне в Украине».

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