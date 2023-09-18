Нечем заменить: в россии не будут блокировать YouTube

Страна-агрессорка пока не разработала полноценный аналог видеохостинга.

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В россии нечем заменить YouTube, поэтому блокировать его не будут. Об этом заявил глава комитета госдумы рф Александр Хинштейн.

Так, блокировки видеохостинга в государстве-агрессоре не будет, пока не появится его полноценный аналог.

«На сегодняшний день адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах пока нет», - сказал Хинштейн.

Он заявил, что такой аналог появится, а также отметил, что будет поставлен вопрос, почему до сих пор он не был создан. Очевидно, когда упоминают об аналоге YouTube, российский RuTube уже даже и не упоминают.

По его словам, если блокировка любого мессенджера, например, WhatsApp, для пользователей «не создаст серьезных проблем», поскольку есть множество аналогов, то с YouTube дело по-другому.

Также Хинштейн повторил, что блокировка WhatsApp в рф возможна, если будут запущены русскоязычные каналы в мессенджере.

Он отметил, что если раньше, когда блокировался Telegram, технически реализовать запрет было сложно, то теперь принят «ряд законов, позволяющих применять различные методы реагирования».

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