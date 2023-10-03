Норвегія запровадила нові санкції проти путіна та російського режиму

Норвегія заборонила транзит через територію рф товарів і технологій, які можуть сприяти розвитку сектору оборони та безпеки рф.

Джерело фото: apostrophe.ua

У знак солідарності з Україною, Норвегія відмовилася від усіх пакетів санкцій Європейського Союзу. Норвегія ввела новий раунд санкцій проти російського режиму. Про це йдеться на сайті уряду.

Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій і припинення їх обходу. Міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт заявив, що це важливо, оскільки необхідно терміново уповільнити потік грошей, які росія використовує для фінансування жорстокої агресивної війни.

За словами Хуйтфельдта, санкції стають все більш всеосяжними та є чіткою європейською реакцією на жорстоку агресивну війну росії в Україні. Внаслідок цього, можливості торгівлі з росією стають обмеженішими та пов'язаними з високим ризиком.

Окрім того, у пакеті санкцій передбачено заборону транзиту через територію росії товарів і технологій, які можуть сприяти збільшенню військового та технологічного потенціалу москви або розвитку сектору оборони та безпеки. Також розширено їх перелік.

Нові санкції включають заборону продажу вогнепальної та іншої зброї фізичним або юридичним особам у росії або для використання в росії. Також встановлено заборону транзиту через рф технологічних товарів, які можуть бути використані в авіаційній або космічній промисловості.

Норвегія також планує внести зміни до законодавства, які передбачатимуть заборону доступу до портів для суден, які беруть участь у перевалці російської нафти і яких підозрюють у порушенні заборони на імпорт нафти чи обмеження ціни на нафту.

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