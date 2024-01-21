Прем'єр-міністрка Італії здійснила перший міжнародний візит з початку головування Італії у G7

Прем'єр-міністрка Італії обговорила торгівлю та міграцію з Ердоганом у Стамбулі.

Джерело фото: bloomberg

Прем'єр-міністрка Італії Джорджіа Мелоні здійснила свою першу офіційну поїздку за кордон, зустрічаючись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Цей візит став важливим подією після того, як Італія очолила «Групу 7» (G7). Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням офіційного представника, орієнтований на переговори, обидві країни мають намір підняти обсяг торгівлі між ними до 30 мільярдів євро (32,7 мільярда доларів) до 2030 року, порівняно з приблизно 25 мільярдами євро на сьогоднішній день. Угоди в галузі оборони можуть включати італійську компанію Leonardo SpA, яка є гравцем у сферах аерокосмічних технологій та глобальної безпеки.

Окрім торговельних аспектів, на порядку денному також були питання міграції. Італія та Туреччина розглядають можливі угоди щодо зміцнення співпраці з Лівією. За інформацією італійських ЗМІ, три країни можуть укласти угоду про міграцію до літа.

Відзначається, що візит Мелоні на Гранд базарі в Стамбулі визначився після серії неофіційних переговорів між лідерами на міжнародних заходах у Балі, Вільнюсі, Нью-Йорку та Дубаї.

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