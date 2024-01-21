Премьер-министр Италии совершила первый международный визит с начала председательства Италии в G7

Премьер-министр Италии обсудила торговлю и миграцию с Эрдоганом в Стамбуле.

Источник фото: bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони осуществила свою первую официальную поездку за границу, встречаясь с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Этот визит стал важным событием после того, как Италия возглавила "Группу 7" (G7). Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению официального представителя, ориентированного на переговоры, обе страны намерены поднять объем торговли между ними до 30 миллиардов евро (32,7 миллиарда долларов) к 2030 году, по сравнению с примерно 25 миллиардами евро на сегодняшний день. Соглашения в области обороны могут включать итальянскую компанию Leonardo SpA, которая является игроком в сферах аэрокосмических технологий и глобальной безопасности.

Кроме торговых аспектов, на повестке дня также были вопросы миграции. Италия и Турция рассматривают возможные соглашения по укреплению сотрудничества с Ливией. По информации итальянских СМИ, три страны могут заключить соглашение о миграции до лета.

Отмечается, что визит Мелони на Гранд базаре в Стамбуле определился после серии неофициальных переговоров между лидерами на международных мероприятиях в Бали, Вильнюсе, Нью-Йорке и Дубае.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.