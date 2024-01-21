«Мобильные блокпосты с повестками»: Spravdi предупреждает о фейке

На платформе TikTok вирусятся фейки о мобильных блокпостах, где выдают повестки.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг фейк о создании мобильных блокпостов, где якобы раздают повестки. В последнее время в социальных сетях, в частности на платформе TikTok, распространяется видео с ложным сообщением о введении мобильных блокпостов в Украине, где, как указывается, раздают повестки. Однако выяснилось, что это создано с помощью искусственного интеллекта, и известные фактчекеры VoxCheck подтвердили эту информацию.

Во-первых, фейк обнаружился с помощью сравнения мимики ведущего и его высказываемых слов. Во-вторых, в видео использованы кадры с украинских телеканалов, таких как "ТСН" и "Эспрессо", однако на их ресурсах нет никакой информации о мобильных блокпостах с повестками.

В-третьих, указано, что на карте расположения блокпостов, на самом деле обозначены продуктовые магазины, которые работали 1 марта 2022 года. Это раскрывает абсурдность информации, поскольку некоторые отметки расположены даже на временно оккупированных территориях, где Украина не имеет контроля.

В завершение видео авторы призывают перейти по ссылке в шапке профиля, однако это ведет к анонимному новостному каналу на платформе Telegram. Таким образом, оказывается, что это лишь еще одна попытка обмана и привлечения подписчиков на сомнительный ресурс.

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