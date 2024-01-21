«Мобільні блокпости з повістками»: Spravdi попереджає про фейк

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ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

  1. В Україні

«Мобільні блокпости з повістками»: Spravdi попереджає про фейк

21:12, 21 січня 2024
На платформі TikTok вірусяться фейки про мобільні блокпости, де видають повістки.
«Мобільні блокпости з повістками»: Spravdi попереджає про фейк
Джерело фото: Getty Images
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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував фейк про створення мобільних блокпостів, де нібито роздають повістки. Останнім часом у соціальних мережах, зокрема на платформі TikTok, поширюється відео з неправдивим повідомленням про введення мобільних блокпостів в Україні, де, як вказується, роздають повістки. Проте з'ясувалося, що це створено за допомогою штучного інтелекту, і відомі фактчекери VoxCheck підтвердили цю інформацію.

По-перше, фейк виявився за допомогою порівняння міміки ведучого та його висловлюваних слів. По-друге, у відео використані кадри з українських телеканалів, таких як «ТСН» та «Еспресо», проте на їхніх ресурсах немає жодної інформації про мобільні блокпости з повістками.

По-третє, вказано, що на карті розташування блокпостів, насправді позначені продуктові магазини, які працювали 1 березня 2022 року. Це розкриває абсурдність інформації, оскільки деякі позначки розташовані навіть на тимчасово окупованих територіях, де Україна не має контролю.

На завершення відео автори закликають перейти за посиланням у шапці профілю, проте це веде до анонімного новинного каналу на платформі Telegram. Таким чином, виявляється, що це лише ще один спроба обману та залучення підписників на сумнівний ресурс.

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