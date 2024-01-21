«Мобільні блокпости з повістками»: Spravdi попереджає про фейк

На платформі TikTok вірусяться фейки про мобільні блокпости, де видають повістки.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував фейк про створення мобільних блокпостів, де нібито роздають повістки. Останнім часом у соціальних мережах, зокрема на платформі TikTok, поширюється відео з неправдивим повідомленням про введення мобільних блокпостів в Україні, де, як вказується, роздають повістки. Проте з'ясувалося, що це створено за допомогою штучного інтелекту, і відомі фактчекери VoxCheck підтвердили цю інформацію.

По-перше, фейк виявився за допомогою порівняння міміки ведучого та його висловлюваних слів. По-друге, у відео використані кадри з українських телеканалів, таких як «ТСН» та «Еспресо», проте на їхніх ресурсах немає жодної інформації про мобільні блокпости з повістками.

По-третє, вказано, що на карті розташування блокпостів, насправді позначені продуктові магазини, які працювали 1 березня 2022 року. Це розкриває абсурдність інформації, оскільки деякі позначки розташовані навіть на тимчасово окупованих територіях, де Україна не має контролю.

На завершення відео автори закликають перейти за посиланням у шапці профілю, проте це веде до анонімного новинного каналу на платформі Telegram. Таким чином, виявляється, що це лише ще один спроба обману та залучення підписників на сумнівний ресурс.

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