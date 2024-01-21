Як впроваджується Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг: подробиці

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

  1. В Україні

Як впроваджується Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг: подробиці

20:53, 21 січня 2024
Мінсоцполітики впроваджує цифрові інновації для громадян, зокрема, в Реєстрі соціальних послуг.
Як впроваджується Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг: подробиці
Джерело фото: kosivmr.if.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цифровий розвиток соціальної сфери стає ключовим фактором для поліпшення якості послуг та підтримки громадян. Зокрема, Міністерство соціальної політики спільно з партнерами активно впроваджує проект Електронний кейс-менеджмент з метою оптимізації роботи соціальних працівників та системного надання допомоги вразливим групам населення та особам у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

У минулому році було запроваджено Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, який став частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Цей реєстр забезпечує доступність інформації про надавачів соціальних послуг на вебпорталі Мінсоцу та у дашборді, де громадяни можуть вибирати надавачів за різними критеріями.

Створення Реєстру дозволяє державі та органам соціального захисту населення зручно отримувати актуальну інформацію про надавачів соціальних послуг, покращуючи ефективність та контроль над соціальною допомогою. Зараз надавачам не потрібно самостійно подавати інформацію до Мінсоцполітики, оскільки вона автоматично включається в ЄІССС. Це сприяє більшій прозорості ринку та спрощує роботу працівників соціального захисту.

Для подальшого полегшення взаємодії реєстраторів та надавачів соціальних послуг планується впровадження соціального вебпорталу Мінсоцполітики. Цей вебпортал дозволить надавачам подавати заяви на включення чи виключення з Реєстру, а також надавати інформацію про зміни у реєстрації через особистий кабінет.

Мінсоцполітики продовжує працювати над публічною версією Реєстру та розвитком функціоналу, щоб забезпечити максимальну зручність та доступність отримання соціальних послуг для всіх громадян. Використання передових цифрових інструментів дозволяє не лише покращити, але й трансформувати процеси, роблячи їх більш ефективними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів