Як впроваджується Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг: подробиці

Мінсоцполітики впроваджує цифрові інновації для громадян, зокрема, в Реєстрі соціальних послуг.

Джерело фото: kosivmr.if.ua

Цифровий розвиток соціальної сфери стає ключовим фактором для поліпшення якості послуг та підтримки громадян. Зокрема, Міністерство соціальної політики спільно з партнерами активно впроваджує проект Електронний кейс-менеджмент з метою оптимізації роботи соціальних працівників та системного надання допомоги вразливим групам населення та особам у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

У минулому році було запроваджено Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, який став частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Цей реєстр забезпечує доступність інформації про надавачів соціальних послуг на вебпорталі Мінсоцу та у дашборді, де громадяни можуть вибирати надавачів за різними критеріями.

Створення Реєстру дозволяє державі та органам соціального захисту населення зручно отримувати актуальну інформацію про надавачів соціальних послуг, покращуючи ефективність та контроль над соціальною допомогою. Зараз надавачам не потрібно самостійно подавати інформацію до Мінсоцполітики, оскільки вона автоматично включається в ЄІССС. Це сприяє більшій прозорості ринку та спрощує роботу працівників соціального захисту.

Для подальшого полегшення взаємодії реєстраторів та надавачів соціальних послуг планується впровадження соціального вебпорталу Мінсоцполітики. Цей вебпортал дозволить надавачам подавати заяви на включення чи виключення з Реєстру, а також надавати інформацію про зміни у реєстрації через особистий кабінет.

Мінсоцполітики продовжує працювати над публічною версією Реєстру та розвитком функціоналу, щоб забезпечити максимальну зручність та доступність отримання соціальних послуг для всіх громадян. Використання передових цифрових інструментів дозволяє не лише покращити, але й трансформувати процеси, роблячи їх більш ефективними.

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