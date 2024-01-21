Буданов розповів про стан дружини після отруєння миш’яком та ртуттю

Дружина начальник ГУР досі лікується після отруєння.

Джерело фото: ТСН

В листопаді минулого року дружину головного розвідника країни Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу. Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що вона досі проходить лікування. Про це повідомляє The Financial Times.

«Вона лікується, їй уже краще», – зазначив Буданов.

Проте він не уточнив, кому була призначена отрута: йому чи дружині.

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