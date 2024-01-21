У Києві затримали 19 осіб із речовинами, схожими на наркотики

За тиждень правоохоронці затримали, як людей з підозрілими речовинами, так і в наркотичному стані.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

За минулий тиждень патрульні поліцейські затримали 19 осіб, у яких були при собі речовини, схожі на наркотики. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Один із інцидентів трапився на Великій кільцевій дорозі, де поліцейські виявили підозрілого чоловіка. Побачивши службовий автомобіль, він раптово змінив напрямок руху. Під час зупинки та поверхневої перевірки, правоохоронці виявили ймовірні наркотики у чоловіка.

Ще один випадок стався на Вишгородській вулиці, де поліцейські зупинили порушника комендантської години. Чоловік, який помітно нервував, визнався, що перебуває у наркотичному стані.

У всіх випадках правоохоронці здійснили затримання порушників та викликали слідчих для подальшого розслідування всіх обставин подій.

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