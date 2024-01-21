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  1. В Украине

В Киеве задержали 19 человек с веществами, похожими на наркотики

20:34, 21 января 2024
За неделю правоохранители задержали, как людей с подозрительными веществами, так и в наркотическом состоянии.
В Киеве задержали 19 человек с веществами, похожими на наркотики
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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За прошедшую неделю патрульные полицейские задержали 19 человек, у которых были при себе вещества, похожие на наркотики. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Один из инцидентов произошел на Большой кольцевой дороге, где полицейские обнаружили подозрительного мужчину. Увидев служебный автомобиль, он внезапно изменил направление движения. Во время остановки и поверхностной проверки, правоохранители обнаружили вероятные наркотики у мужчины.

Еще один случай произошел на Вышгородской улице, где полицейские остановили нарушителя комендантского часа. Мужчина, который заметно нервничал, признался, что находится в наркотическом состоянии.

Во всех случаях правоохранители осуществили задержание нарушителей и вызвали следователей для дальнейшего расследования всех обстоятельств событий.

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