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  1. В Украине

Как внедряется Реестр поставщиков и получателей социальных услуг: подробности

20:53, 21 января 2024
Минсоцполитики внедряет цифровые инновации для граждан, в частности, в Реестре социальных услуг.
Как внедряется Реестр поставщиков и получателей социальных услуг: подробности
Источник фото: kosivmr.if.ua
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Цифровое развитие социальной сферы становится ключевым фактором для улучшения качества услуг и поддержки граждан. В частности, Министерство социальной политики совместно с партнерами активно внедряет проект Электронный кейс-менеджмент с целью оптимизации работы социальных работников и системного оказания помощи уязвимым группам населения и лицам в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает Минсоцполитики.

В прошлом году был введен Реестр поставщиков и получателей социальных услуг, который стал частью Единой информационной системы социальной сферы. Этот реестр обеспечивает доступность информации о поставщиках социальных услуг на вебпортале Минсоца и в дашборде, где граждане могут выбирать поставщиков по разным критериям.

Создание Реестра позволяет государству и органам социальной защиты населения удобно получать актуальную информацию о поставщиках социальных услуг, улучшая эффективность и контроль над социальной помощью. Сейчас поставщикам не нужно самостоятельно подавать информацию в Минсоцполитики, поскольку она автоматически включается в ЕИССС. Это способствует большей прозрачности рынка и упрощает работу работников социальной защиты.

Для дальнейшего облегчения взаимодействия регистраторов и поставщиков социальных услуг планируется внедрение социального вебпортала Минсоцполитики. Этот вебпортал позволит поставщикам подавать заявления на включение или исключение из Реестра, а также предоставлять информацию об изменениях в регистрации через личный кабинет.

Минсоцполитики продолжает работать над публичной версией Реестра и развитием функционала, чтобы обеспечить максимальное удобство и доступность получения социальных услуг для всех граждан. Использование передовых цифровых инструментов позволяет не только улучшить, но и трансформировать процессы, делая их более эффективными.

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